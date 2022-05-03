23:15 03.05.2022 (обновлено: 23:48 03.05.2022)
Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине
Глава Чечни Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на территории всей Украины
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает необходимым проведение второго этапа спецоперации не только на территории народных республик, но и по всей Украине, чтобы остановить распространение беспорядков.
"Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап", — заявил Кадыров на видео, которое опубликовал в Telegram.
Он добавил, что после этого необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом.
"И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами (выстраивать. — Прим. ред.) те или иные отношения. Хотят они санкции — будем воевать против санкций, хотят войну — будем воевать", — уточнил Кадыров.
"Вчера уничтожена большая колонна, уничтожено много азовцев, нациков. И сегодня целый день по Попасной были хорошие результаты. Потихоньку очищаем Донецк, Луганск", — сообщил глава Чечни.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.