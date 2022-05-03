https://ria.ru/20220503/kadyrov-1786700429.html

Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине

Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине - РИА Новости, 03.05.2022

Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает необходимым проведение второго этапа спецоперации не только на территории народных республик, но и по всей... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T23:15

2022-05-03T23:15

2022-05-03T23:48

обострение ситуации в днр и лнр

украина

донбасс

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_b347a36cdde896ec2fcf14a66e5cf5e1.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает необходимым проведение второго этапа спецоперации не только на территории народных республик, но и по всей Украине, чтобы остановить распространение беспорядков."Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап", — заявил Кадыров на видео, которое опубликовал в Telegram.Он добавил, что после этого необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом. "И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами (выстраивать. — Прим. ред.) те или иные отношения. Хотят они санкции — будем воевать против санкций, хотят войну — будем воевать", — уточнил Кадыров.По его информации, сейчас войска ДНР, ЛНР и России показывают в ходе спецоперации хорошие результаты. "Вчера уничтожена большая колонна, уничтожено много азовцев, нациков. И сегодня целый день по Попасной были хорошие результаты. Потихоньку очищаем Донецк, Луганск", — сообщил глава Чечни.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

https://ria.ru/20220503/kadyrov-1786697754.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, донбасс, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров