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Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/kadyrov-1786700429.html
Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине
Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине - РИА Новости, 03.05.2022
Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает необходимым проведение второго этапа спецоперации не только на территории народных республик, но и по всей... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T23:15
2022-05-03T23:48
обострение ситуации в днр и лнр
украина
донбасс
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает необходимым проведение второго этапа спецоперации не только на территории народных республик, но и по всей Украине, чтобы остановить распространение беспорядков."Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап", — заявил Кадыров на видео, которое опубликовал в Telegram.Он добавил, что после этого необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом. "И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами (выстраивать. — Прим. ред.) те или иные отношения. Хотят они санкции — будем воевать против санкций, хотят войну — будем воевать", — уточнил Кадыров.По его информации, сейчас войска ДНР, ЛНР и России показывают в ходе спецоперации хорошие результаты. "Вчера уничтожена большая колонна, уничтожено много азовцев, нациков. И сегодня целый день по Попасной были хорошие результаты. Потихоньку очищаем Донецк, Луганск", — сообщил глава Чечни.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html
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украина, донбасс, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров
23:15 03.05.2022 (обновлено: 23:48 03.05.2022)
 
Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине

Глава Чечни Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на территории всей Украины

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает необходимым проведение второго этапа спецоперации не только на территории народных республик, но и по всей Украине, чтобы остановить распространение беспорядков.
"Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап", — заявил Кадыров на видео, которое опубликовал в Telegram.
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"Это стало последней каплей". Что разожгло гражданскую войну на Украине
Он добавил, что после этого необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом.
"И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами (выстраивать. — Прим. ред.) те или иные отношения. Хотят они санкции — будем воевать против санкций, хотят войну — будем воевать", — уточнил Кадыров.
По его информации, сейчас войска ДНР, ЛНР и России показывают в ходе спецоперации хорошие результаты.
"Вчера уничтожена большая колонна, уничтожено много азовцев, нациков. И сегодня целый день по Попасной были хорошие результаты. Потихоньку очищаем Донецк, Луганск", — сообщил глава Чечни.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаДонбассРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРамзан Кадыров
 
 
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