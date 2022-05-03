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Вернувшиеся с Украины добровольцы вновь хотят на передовую, заявил Кадыров - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/kadyrov-1786697754.html
Вернувшиеся с Украины добровольцы вновь хотят на передовую, заявил Кадыров
Вернувшиеся с Украины добровольцы вновь хотят на передовую, заявил Кадыров - РИА Новости, 03.05.2022
Вернувшиеся с Украины добровольцы вновь хотят на передовую, заявил Кадыров
Возвратившиеся после участия в спецоперации по освобождению Донбасса добровольцы стремятся вновь попасть на передовую, чтобы завершить борьбу с нацистами,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T22:34
2022-05-03T22:34
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
украина
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Возвратившиеся после участия в спецоперации по освобождению Донбасса добровольцы стремятся вновь попасть на передовую, чтобы завершить борьбу с нацистами, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.Он разместил в своем Telegram-канале видеоролик, где запечатлена отправка еще одного отряда добровольцев, которые, по информации Кадырова, собрались на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Согласно его данным, каждую неделю оттуда выдвигается "на борьбу с врагами человечества 200 воинов доброй воли".Кадыров уточнил, что для добровольцев проводится подробный инструктаж и вся подготовительная работа. По его словам, "с первых дней начала мероприятий по искоренению бандеровской сволоты на передовую дополнительно рвутся сотни тысяч добровольцев со всей России"."Добровольческие отряды внесли большую лепту в это благое дело. Много нацистских пяток при их появлении сверкает. Но пуля, в нашем случае, не дура - настигает. Ну а до штыков выяснение отношений с трусливыми поганцами на той стороне не доходит. Не та порода", - резюмировал глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html
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донбасс, украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров
22:34 03.05.2022
 
Вернувшиеся с Украины добровольцы вновь хотят на передовую, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров заявил, что вернувшиеся с Украины добровольцы вновь хотят на передовую

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в ходе патрулирования улиц Мариуполя
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат в ходе патрулирования улиц Мариуполя - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в ходе патрулирования улиц Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Возвратившиеся после участия в спецоперации по освобождению Донбасса добровольцы стремятся вновь попасть на передовую, чтобы завершить борьбу с нацистами, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Он разместил в своем Telegram-канале видеоролик, где запечатлена отправка еще одного отряда добровольцев, которые, по информации Кадырова, собрались на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Согласно его данным, каждую неделю оттуда выдвигается "на борьбу с врагами человечества 200 воинов доброй воли".
"Что особенно показательно говорит об их патриотизме, многие не отсиживаются с чувством исполненного долга после возвращения домой. Они стремятся и едут обратно, чтобы поставить точку в ситуации с загрязняющими земную твердь недобитками", - отметил глава Чечни, добавив, что среди бойцов нового отряда много тех, кто уже побывал совсем недавно в Донбассе.
Кадыров уточнил, что для добровольцев проводится подробный инструктаж и вся подготовительная работа. По его словам, "с первых дней начала мероприятий по искоренению бандеровской сволоты на передовую дополнительно рвутся сотни тысяч добровольцев со всей России".
"Добровольческие отряды внесли большую лепту в это благое дело. Много нацистских пяток при их появлении сверкает. Но пуля, в нашем случае, не дура - настигает. Ну а до штыков выяснение отношений с трусливыми поганцами на той стороне не доходит. Не та порода", - резюмировал глава Чечни.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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