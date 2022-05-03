https://ria.ru/20220503/izrail-1786639779.html

В МИД ответили на заявления Израиля про антисемитизм на Украине

В МИД ответили на заявления Израиля про антисемитизм на Украине - РИА Новости, 03.05.2022

В МИД ответили на заявления Израиля про антисемитизм на Украине

Антиисторические высказывания лавы израильского внешнеполитического ведомства Яира Лапида во многом объясняют курс нынешнего правительства Израиля на поддержку... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T13:17

2022-05-03T13:17

2022-05-03T14:45

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

израиль

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

сергей лавров

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Антиисторические высказывания лавы израильского внешнеполитического ведомства Яира Лапида во многом объясняют курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве, говорится в заявлении МИД России."Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве... о том, есть ли на Украине неонацисты, почему-то до сих пор спорят в западной прессе (и некоторые наши либералы). В качестве одного из "железобетонных" аргументов приводится еврейское происхождение Владимира Зеленского. Аргумент, мало того, что несостоятельный, еще и лукавый", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-аккаунте.В воскресенье Лавров заявил итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". В ответ на это, по словам дипломата, Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". Глава МИД России, в свою очередь, заметил, что у Гитлера тоже была еврейская кровь, и "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет извинений от российской стороны за эти слова. Премьер Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова Лаврова, также сказал о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. В российском министерстве напомнили, что история знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами."В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов ("юденратов"), некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями... При этом историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынуждено, то спекулирующий на своих корнях Владимир Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа", — отметили в МИД России.В министерстве напомнили, что в 2017 году на Украине кратно увеличилось количество антисемитских инцидентов, включая десятки актов вандализма в музеях, синагогах и на мемориалах."Украина стала лидером среди всех стран бывшего СССР по числу антисемитских происшествий, а в некоторых публикациях указывается, что Украина по их количеству вообще превосходит все страны бывшего СССР вместе взятые... В прошлом году на Хануку неонацисты осквернили менору в Киеве, а в Николаеве антисемиты перерезали гирлянду на ханукии", — перечислили в МИД РФ.Ранее президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил РИА Новости, что всплеск антисемитских настроений наблюдается в США, странах Европы и бывшего СССР, где антисемитизм вызван пересмотром итогов Второй Мировой войны, а Россия является "приятным исключением", в России нет никакого подъема антисемитизма ни на бытовом уровне, ни на уровне каких-либо организаций, ни тем более на государственном.

https://ria.ru/20220502/izrail-1786572773.html

https://ria.ru/20220502/izrail-1786548688.html

https://ria.ru/20220503/intervyu-1786636812.html

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), израиль, яир лапид (министр иностранных дел израиля), сергей лавров, россия, сша, европа, владимир зеленский