https://ria.ru/20220503/italiya-1786682009.html

Итальянский министр предрек сложную зиму из-за отсутствия российского газа

Итальянский министр предрек сложную зиму из-за отсутствия российского газа - РИА Новости, 03.05.2022

Итальянский министр предрек сложную зиму из-за отсутствия российского газа

Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани спрогнозировал критическую ситуацию будущей зимой в случае прекращения поставок российского... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T19:40

2022-05-03T19:40

2022-05-03T19:41

экономика

марио драги

италия

россия

природный газ

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РИМ, 3 мая – РИА Новости. Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани спрогнозировал критическую ситуацию будущей зимой в случае прекращения поставок российского газа."Прерывание в мае поставок газа из России сделает критическим преодоление будущей зимы", - заявил он в ходе выступления в палате депутатов итальянского парламента.Чинголани заявил, что проблемой зимой будет наполнение газовых хранилищ."Мы запасаем 1,5 миллиарда кубометров газа. Чтобы выйти на уровень, необходимый для зимы, требуется 6 месяцев", - сказал министр. В идеале, отметил он, необходимо "сохранить поставки российского газа до конца 2022 года, чтобы обеспечить безопасность системы".Во вторник в интервью газете la Repubblica Чинголани заявил, что Италия сможет достичь независимости от российского газа ко второй половине 2024 года. Он вновь рассказал программу действий итальянского правительства в сфере поставок газа, в рамках которой Рим намерен увеличить импорт через другие газопроводы, в частности, из Алжира. Затем Италия предполагает обеспечить поставки сжиженного природного газа, а также увеличить использование возобновляемых источников энергии и экономию ресурсов. Ранее министр заявлял, что Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в 29 миллиардов кубометров.В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

италия

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, марио драги, италия, россия, природный газ