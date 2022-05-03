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Итальянский министр предрек сложную зиму из-за отсутствия российского газа - РИА Новости, 03.05.2022
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Итальянский министр предрек сложную зиму из-за отсутствия российского газа
Итальянский министр предрек сложную зиму из-за отсутствия российского газа - РИА Новости, 03.05.2022
Итальянский министр предрек сложную зиму из-за отсутствия российского газа
Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани спрогнозировал критическую ситуацию будущей зимой в случае прекращения поставок российского... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T19:40
2022-05-03T19:41
экономика
марио драги
италия
россия
природный газ
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РИМ, 3 мая – РИА Новости. Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани спрогнозировал критическую ситуацию будущей зимой в случае прекращения поставок российского газа."Прерывание в мае поставок газа из России сделает критическим преодоление будущей зимы", - заявил он в ходе выступления в палате депутатов итальянского парламента.Чинголани заявил, что проблемой зимой будет наполнение газовых хранилищ."Мы запасаем 1,5 миллиарда кубометров газа. Чтобы выйти на уровень, необходимый для зимы, требуется 6 месяцев", - сказал министр. В идеале, отметил он, необходимо "сохранить поставки российского газа до конца 2022 года, чтобы обеспечить безопасность системы".Во вторник в интервью газете la Repubblica Чинголани заявил, что Италия сможет достичь независимости от российского газа ко второй половине 2024 года. Он вновь рассказал программу действий итальянского правительства в сфере поставок газа, в рамках которой Рим намерен увеличить импорт через другие газопроводы, в частности, из Алжира. Затем Италия предполагает обеспечить поставки сжиженного природного газа, а также увеличить использование возобновляемых источников энергии и экономию ресурсов. Ранее министр заявлял, что Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в 29 миллиардов кубометров.В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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экономика, марио драги, италия, россия, природный газ
19:40 03.05.2022 (обновлено: 19:41 03.05.2022)
 
Итальянский министр предрек сложную зиму из-за отсутствия российского газа

Министр Чинголани: Италии будет сложно зимой в случае прекращения поставок газа из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
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РИМ, 3 мая – РИА Новости. Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани спрогнозировал критическую ситуацию будущей зимой в случае прекращения поставок российского газа.
"Прерывание в мае поставок газа из России сделает критическим преодоление будущей зимы", - заявил он в ходе выступления в палате депутатов итальянского парламента.
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Санкции начали пожирать своих создателей
Чинголани заявил, что проблемой зимой будет наполнение газовых хранилищ.
"Мы запасаем 1,5 миллиарда кубометров газа. Чтобы выйти на уровень, необходимый для зимы, требуется 6 месяцев", - сказал министр. В идеале, отметил он, необходимо "сохранить поставки российского газа до конца 2022 года, чтобы обеспечить безопасность системы".
Во вторник в интервью газете la Repubblica Чинголани заявил, что Италия сможет достичь независимости от российского газа ко второй половине 2024 года. Он вновь рассказал программу действий итальянского правительства в сфере поставок газа, в рамках которой Рим намерен увеличить импорт через другие газопроводы, в частности, из Алжира. Затем Италия предполагает обеспечить поставки сжиженного природного газа, а также увеличить использование возобновляемых источников энергии и экономию ресурсов. Ранее министр заявлял, что Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в 29 миллиардов кубометров.
В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.
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ЭкономикаМарио ДрагиИталияРоссияПриродный газ
 
 
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