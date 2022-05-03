https://ria.ru/20220503/italiya-1786659638.html

В Италии экономят электроэнергию в жару

В Италии экономят электроэнергию в жару - РИА Новости, 03.05.2022

В Италии экономят электроэнергию в жару

Итальянские власти установили предельные температуры для госучреждений: по плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен опускаться ниже +25.

2022-05-03T16:15

2022-05-03T16:15

2022-05-03T16:15

видео

италия

экономия

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С 1 мая чиновники, госслужащие, учащиеся и персонал образовательных учреждений не могут включать кондиционер, если температура в здании ниже 27 градусов (с допустимым интервалом – +25). На зиму установят аналогичный предел для отопления: до 31 марта 2023 года госслужащие смогут включать кондиционеры на обогрев только при температурах ниже +21. За нарушение этих положений полагаются штрафы, хотя методы проверок пока не ясны.

италия

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Италии экономят электроэнергию в жару Итальянские власти установили предельные температуры для госучреждений: по плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен опускаться ниже +25. С 1 мая чиновники, госслужащие, учащиеся и персонал образовательных учреждений не могут включать кондиционер, если температура в здании ниже 27 градусов (с допустимым интервалом – +25). На зиму установят аналогичный предел для отопления: до 31 марта 2023 года госслужащие смогут включать кондиционеры на обогрев только при температурах ниже +21. За нарушение этих положений полагаются штрафы, хотя методы проверок пока не ясны. 2022-05-03T16:15 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, италия, экономия, видео