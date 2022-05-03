https://ria.ru/20220503/italiya-1786659638.html
В Италии экономят электроэнергию в жару
В Италии экономят электроэнергию в жару - РИА Новости, 03.05.2022
В Италии экономят электроэнергию в жару
Итальянские власти установили предельные температуры для госучреждений: по плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен опускаться ниже +25.
2022-05-03T16:15
2022-05-03T16:15
2022-05-03T16:15
видео
италия
экономия
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С 1 мая чиновники, госслужащие, учащиеся и персонал образовательных учреждений не могут включать кондиционер, если температура в здании ниже 27 градусов (с допустимым интервалом – +25). На зиму установят аналогичный предел для отопления: до 31 марта 2023 года госслужащие смогут включать кондиционеры на обогрев только при температурах ниже +21. За нарушение этих положений полагаются штрафы, хотя методы проверок пока не ясны.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Италии экономят электроэнергию в жару
Итальянские власти установили предельные температуры для госучреждений: по плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен опускаться ниже +25. С 1 мая чиновники, госслужащие, учащиеся и персонал образовательных учреждений не могут включать кондиционер, если температура в здании ниже 27 градусов (с допустимым интервалом – +25). На зиму установят аналогичный предел для отопления: до 31 марта 2023 года госслужащие смогут включать кондиционеры на обогрев только при температурах ниже +21. За нарушение этих положений полагаются штрафы, хотя методы проверок пока не ясны.
2022-05-03T16:15
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PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, италия, экономия, видео
В Италии экономят электроэнергию в жару
Итальянские власти установили предельные температуры для госучреждений: по плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен опускаться ниже +25.
2022-05-03T16:15
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PT1M40S
В Италии экономят электроэнергию в жару
Итальянские власти установили предельные температуры для госучреждений: по плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен опускаться ниже +25.