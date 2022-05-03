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The Guardian: украинские беженцы подадут иск против главы МВД Британии - РИА Новости, 03.05.2022
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The Guardian: украинские беженцы подадут иск против главы МВД Британии
The Guardian: украинские беженцы подадут иск против главы МВД Британии - РИА Новости, 03.05.2022
The Guardian: украинские беженцы подадут иск против главы МВД Британии
Британские общественные организации Save the Children и Refugee Council готовятся подать против главы МВД Прити Пател коллективные иски от имени сотен... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:41
2022-05-03T12:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Британские общественные организации Save the Children и Refugee Council готовятся подать против главы МВД Прити Пател коллективные иски от имени сотен украинских беженцев, пишет The Guardian.По сведениям газеты, поводом для обращения в суд стала бюрократическая волокита, с которой сталкиваются выходцы с Украины.Активисты отмечают, что нередки ситуации, когда кто-либо из членов семьи, чаще всего ребенок, не может получить визу из-за бюрократических проблем, в результате всей семье не удается переехать. Кроме того, у беженцев нет возможности самостоятельно проверять статус заявки.На фоне российской военной спецоперации британские власти облегчили визовый режим для украинцев и к середине марта выдали пять с половиной тысяч виз, которые действуют три года и позволяют жить, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. По словам министра внутренних дел Прити Пател, Соединенное Королевство может принять до ста тысяч беженцев с Украины.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220316/bezhentsy-1778561229.html
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в мире, украина, великобритания
08:41 03.05.2022 (обновлено: 12:00 03.05.2022)
 
The Guardian: украинские беженцы подадут иск против главы МВД Британии

The Guardian: украинские беженцы подадут иск против главы МВД Великобритании Пател

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Британские общественные организации Save the Children и Refugee Council готовятся подать против главы МВД Прити Пател коллективные иски от имени сотен украинских беженцев, пишет The Guardian.
По сведениям газеты, поводом для обращения в суд стала бюрократическая волокита, с которой сталкиваются выходцы с Украины.
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Активисты отмечают, что нередки ситуации, когда кто-либо из членов семьи, чаще всего ребенок, не может получить визу из-за бюрократических проблем, в результате всей семье не удается переехать. Кроме того, у беженцев нет возможности самостоятельно проверять статус заявки.
На фоне российской военной спецоперации британские власти облегчили визовый режим для украинцев и к середине марта выдали пять с половиной тысяч виз, которые действуют три года и позволяют жить, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. По словам министра внутренних дел Прити Пател, Соединенное Королевство может принять до ста тысяч беженцев с Украины.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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