https://ria.ru/20220503/isk-1786612317.html

The Guardian: украинские беженцы подадут иск против главы МВД Британии

The Guardian: украинские беженцы подадут иск против главы МВД Британии - РИА Новости, 03.05.2022

The Guardian: украинские беженцы подадут иск против главы МВД Британии

Британские общественные организации Save the Children и Refugee Council готовятся подать против главы МВД Прити Пател коллективные иски от имени сотен... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T08:41

2022-05-03T08:41

2022-05-03T12:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Британские общественные организации Save the Children и Refugee Council готовятся подать против главы МВД Прити Пател коллективные иски от имени сотен украинских беженцев, пишет The Guardian.По сведениям газеты, поводом для обращения в суд стала бюрократическая волокита, с которой сталкиваются выходцы с Украины.Активисты отмечают, что нередки ситуации, когда кто-либо из членов семьи, чаще всего ребенок, не может получить визу из-за бюрократических проблем, в результате всей семье не удается переехать. Кроме того, у беженцев нет возможности самостоятельно проверять статус заявки.На фоне российской военной спецоперации британские власти облегчили визовый режим для украинцев и к середине марта выдали пять с половиной тысяч виз, которые действуют три года и позволяют жить, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. По словам министра внутренних дел Прити Пател, Соединенное Королевство может принять до ста тысяч беженцев с Украины.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220316/bezhentsy-1778561229.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, великобритания