08:41 03.05.2022 (обновлено: 12:00 03.05.2022)
The Guardian: украинские беженцы подадут иск против главы МВД Британии
The Guardian: украинские беженцы подадут иск против главы МВД Великобритании Пател
Вид на Лондон с южного берега Темзы
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Британские общественные организации Save the Children и Refugee Council готовятся подать против главы МВД Прити Пател коллективные иски от имени сотен украинских беженцев, пишет The Guardian.
По сведениям газеты, поводом для обращения в суд стала бюрократическая волокита, с которой сталкиваются выходцы с Украины.
Активисты отмечают, что нередки ситуации, когда кто-либо из членов семьи, чаще всего ребенок, не может получить визу из-за бюрократических проблем, в результате всей семье не удается переехать. Кроме того, у беженцев нет возможности самостоятельно проверять статус заявки.
На фоне российской военной спецоперации британские власти облегчили визовый режим для украинцев и к середине марта выдали пять с половиной тысяч виз, которые действуют три года и позволяют жить, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. По словам министра внутренних дел Прити Пател, Соединенное Королевство может принять до ста тысяч беженцев с Украины.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.