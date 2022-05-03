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Итальянские СМИ сами пригласили Лаврова на интервью, заявила Захарова - РИА Новости, 03.05.2022
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Итальянские СМИ сами пригласили Лаврова на интервью, заявила Захарова
Итальянские СМИ сами пригласили Лаврова на интервью, заявила Захарова - РИА Новости, 03.05.2022
Итальянские СМИ сами пригласили Лаврова на интервью, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критику итальянских властей в адрес телекомпании, инициировавшей интервью главы ведомства... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:46
2022-05-03T13:47
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сергей лавров
италия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критику итальянских властей в адрес телекомпании, инициировавшей интервью главы ведомства Сергея Лаврова."Премьер-министр (Италии — Прим. Ред.) раскритиковал программу итальянского телеканала, в которой 40 минут выступал глава МИД РФ Сергей Лавров. Программа была заявлена как интервью, но на самом деле это был сеанс политической агитации, заявил (Марио) Драги. Я хочу, чтобы граждане Италии знали правду. Потому что итальянские политики дурят, вводят в заблуждение свою общественность", — написала Захарова в Telegram-канале."Агитация — то, что публикуется по инициативе говорящего. Как реклама. Инициатива проведения интервью исходила не от МИД России, а от итальянских журналистов. Нам приходят сотни запросов на интервью с Сергеем Лавровым, представителями министерства и посольств. Итальянские журналисты были настойчивыми, говорили, что важно показать все точки зрения. В чём они не правы?" — подчеркнула Захарова.Она добавила, что вопросы, которые задавал ведущий, он формулировал сам."Мы не вносили коррективы ни в вопросы, ни в окончательную версию интервью", — пояснила Захарова.В воскресенье Лавров дал интервью телеканалу Rete 4, в котором заявил, что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, "у Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".Генеральный директор по информации группы Mediaset, в которую входит Rete 4, раскритиковал заявления Лаврова. Мауро Криппа заявил, что они подтверждают нежелание российских властей идти к дипломатическому разрешению конфликта на Украине. C критикой заявлений Лаврова и самого факта его приглашения на телеканал также выступили лидер Демократической партии Энрико Летта и президент еврейской общины в Риме Рут Дурегелло.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей лавров, италия, украина, владимир зеленский, энрико летта, mediaset
12:46 03.05.2022 (обновлено: 13:47 03.05.2022)
 
Итальянские СМИ сами пригласили Лаврова на интервью, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: интервью Лаврова итальянским журналистам было их инициативой

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критику итальянских властей в адрес телекомпании, инициировавшей интервью главы ведомства Сергея Лаврова.
"Премьер-министр (Италии — Прим. Ред.) раскритиковал программу итальянского телеканала, в которой 40 минут выступал глава МИД РФ Сергей Лавров. Программа была заявлена как интервью, но на самом деле это был сеанс политической агитации, заявил (Марио) Драги. Я хочу, чтобы граждане Италии знали правду. Потому что итальянские политики дурят, вводят в заблуждение свою общественность", — написала Захарова в Telegram-канале.
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"Агитация — то, что публикуется по инициативе говорящего. Как реклама. Инициатива проведения интервью исходила не от МИД России, а от итальянских журналистов. Нам приходят сотни запросов на интервью с Сергеем Лавровым, представителями министерства и посольств. Итальянские журналисты были настойчивыми, говорили, что важно показать все точки зрения. В чём они не правы?" — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что вопросы, которые задавал ведущий, он формулировал сам.
"Мы не вносили коррективы ни в вопросы, ни в окончательную версию интервью", — пояснила Захарова.
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В воскресенье Лавров дал интервью телеканалу Rete 4, в котором заявил, что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, "у Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
Генеральный директор по информации группы Mediaset, в которую входит Rete 4, раскритиковал заявления Лаврова. Мауро Криппа заявил, что они подтверждают нежелание российских властей идти к дипломатическому разрешению конфликта на Украине. C критикой заявлений Лаврова и самого факта его приглашения на телеканал также выступили лидер Демократической партии Энрико Летта и президент еврейской общины в Риме Рут Дурегелло.
 
В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСергей ЛавровИталияУкраинаВладимир ЗеленскийЭнрико ЛеттаMediaset
 
 
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