https://ria.ru/20220503/intervyu-1786636812.html

Итальянские СМИ сами пригласили Лаврова на интервью, заявила Захарова

Итальянские СМИ сами пригласили Лаврова на интервью, заявила Захарова - РИА Новости, 03.05.2022

Итальянские СМИ сами пригласили Лаврова на интервью, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критику итальянских властей в адрес телекомпании, инициировавшей интервью главы ведомства... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:46

2022-05-03T12:46

2022-05-03T13:47

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

сергей лавров

италия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критику итальянских властей в адрес телекомпании, инициировавшей интервью главы ведомства Сергея Лаврова."Премьер-министр (Италии — Прим. Ред.) раскритиковал программу итальянского телеканала, в которой 40 минут выступал глава МИД РФ Сергей Лавров. Программа была заявлена как интервью, но на самом деле это был сеанс политической агитации, заявил (Марио) Драги. Я хочу, чтобы граждане Италии знали правду. Потому что итальянские политики дурят, вводят в заблуждение свою общественность", — написала Захарова в Telegram-канале."Агитация — то, что публикуется по инициативе говорящего. Как реклама. Инициатива проведения интервью исходила не от МИД России, а от итальянских журналистов. Нам приходят сотни запросов на интервью с Сергеем Лавровым, представителями министерства и посольств. Итальянские журналисты были настойчивыми, говорили, что важно показать все точки зрения. В чём они не правы?" — подчеркнула Захарова.Она добавила, что вопросы, которые задавал ведущий, он формулировал сам."Мы не вносили коррективы ни в вопросы, ни в окончательную версию интервью", — пояснила Захарова.В воскресенье Лавров дал интервью телеканалу Rete 4, в котором заявил, что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, "у Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".Генеральный директор по информации группы Mediaset, в которую входит Rete 4, раскритиковал заявления Лаврова. Мауро Криппа заявил, что они подтверждают нежелание российских властей идти к дипломатическому разрешению конфликта на Украине. C критикой заявлений Лаврова и самого факта его приглашения на телеканал также выступили лидер Демократической партии Энрико Летта и президент еврейской общины в Риме Рут Дурегелло.

https://ria.ru/20220502/izrail-1786572773.html

https://ria.ru/20220502/izrail-1786548688.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей лавров, италия, украина, владимир зеленский, энрико летта, mediaset