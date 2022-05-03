https://ria.ru/20220503/indiya-1786659174.html

Индия надеется скорее завершить переговоры по соглашению о торговле с ЕС

Индия надеется скорее завершить переговоры по соглашению о торговле с ЕС - РИА Новости, 03.05.2022

Индия надеется скорее завершить переговоры по соглашению о торговле с ЕС

Индия надеется на скорое завершение переговоров по соглашению о свободной торговле с ЕС, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:06

2022-05-03T16:06

2022-05-03T16:06

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. Индия надеется на скорое завершение переговоров по соглашению о свободной торговле с ЕС, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но переговоры зашли в тупик в 2013 году, поскольку обе стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по этому соглашению были возобновлены в мае прошлого года."Мы надеемся, что переговоры по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС будут завершены в ближайшее время", - сказал Моди на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.Он также отметил, что в Индии работают более 200 датских компаний в различных секторах, в частности ветроэнергетики, судоходства, консалтинга, пищевой промышленности и машиностроения."Эти компании извлекают выгоду из повышения удобства ведения бизнеса и экономических реформ в Индии", - подчеркнул Моди.Премьер-министр Индии во вторник прибыл в столицу Дании с однодневным визитом, который будет включать несколько встреч, переговоры с лидерами северных стран.В понедельник Моди начал свой первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетил Германию, Данию, а далее посетит Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786658599.html

https://ria.ru/20220423/indiya-1785127515.html

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