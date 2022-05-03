Индия надеется скорее завершить переговоры по соглашению о торговле с ЕС
Премьер-министр Моди: Индия надеется на скорое завершение переговоров с ЕС
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. Индия надеется на скорое завершение переговоров по соглашению о свободной торговле с ЕС, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но переговоры зашли в тупик в 2013 году, поскольку обе стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по этому соглашению были возобновлены в мае прошлого года.
"Мы надеемся, что переговоры по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС будут завершены в ближайшее время", - сказал Моди на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.
Он также отметил, что в Индии работают более 200 датских компаний в различных секторах, в частности ветроэнергетики, судоходства, консалтинга, пищевой промышленности и машиностроения.
"Эти компании извлекают выгоду из повышения удобства ведения бизнеса и экономических реформ в Индии", - подчеркнул Моди.
Премьер-министр Индии во вторник прибыл в столицу Дании с однодневным визитом, который будет включать несколько встреч, переговоры с лидерами северных стран.
В понедельник Моди начал свой первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетил Германию, Данию, а далее посетит Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.