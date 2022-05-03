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Регулятор: остановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на ФРГ - РИА Новости, 03.05.2022
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Регулятор: остановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на ФРГ
Регулятор: остановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на ФРГ - РИА Новости, 03.05.2022
Регулятор: остановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на ФРГ
Приостановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию не сказалась на газоснабжении Германии, газ поступает в страну в обычных объемах, сообщает... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:27
2022-05-03T16:27
экономика
германия
польша
болгария
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Приостановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию не сказалась на газоснабжении Германии, газ поступает в страну в обычных объемах, сообщает Федеральное сетевое агентство во вторник."Безопасность энергоснабжения Германии на настоящий момент обеспечена. Остановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию пока никак не сказалась на безопасности энергоснабжения Германии. Поставки газа в Германию происходят в обычных объемах. Актуальный уровень запасов находится в настоящее время на значительно более высоком уровне для весеннего периода, чем в 2015, 2017, 2018, а также 2021 годах", - говорится в докладе о газоснабжении регулятора.В докладе также уточняется, что уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 35%.
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экономика, германия, польша, болгария
16:27 03.05.2022
 
Регулятор: остановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на ФРГ

ФСА: остановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию не сказалась на Германии

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Приостановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию не сказалась на газоснабжении Германии, газ поступает в страну в обычных объемах, сообщает Федеральное сетевое агентство во вторник.
"Безопасность энергоснабжения Германии на настоящий момент обеспечена. Остановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию пока никак не сказалась на безопасности энергоснабжения Германии. Поставки газа в Германию происходят в обычных объемах. Актуальный уровень запасов находится в настоящее время на значительно более высоком уровне для весеннего периода, чем в 2015, 2017, 2018, а также 2021 годах", - говорится в докладе о газоснабжении регулятора.
В докладе также уточняется, что уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 35%.
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 22:19
ЕК назвала остановку поставок газа из России в Польшу нарушением контракта
 
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