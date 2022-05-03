https://ria.ru/20220503/germaniya-1786660997.html
Регулятор: остановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на ФРГ
Регулятор: остановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на ФРГ - РИА Новости, 03.05.2022
Регулятор: остановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на ФРГ
Приостановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию не сказалась на газоснабжении Германии, газ поступает в страну в обычных объемах, сообщает... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:27
2022-05-03T16:27
2022-05-03T16:27
экономика
германия
польша
болгария
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Приостановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию не сказалась на газоснабжении Германии, газ поступает в страну в обычных объемах, сообщает Федеральное сетевое агентство во вторник."Безопасность энергоснабжения Германии на настоящий момент обеспечена. Остановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию пока никак не сказалась на безопасности энергоснабжения Германии. Поставки газа в Германию происходят в обычных объемах. Актуальный уровень запасов находится в настоящее время на значительно более высоком уровне для весеннего периода, чем в 2015, 2017, 2018, а также 2021 годах", - говорится в докладе о газоснабжении регулятора.В докладе также уточняется, что уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 35%.
https://ria.ru/20220502/gaz-1786591212.html
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экономика, германия, польша, болгария
Регулятор: остановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на ФРГ
ФСА: остановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию не сказалась на Германии