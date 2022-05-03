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Немцев привели в ярость оскорбления украинского посла в адрес Шольца - РИА Новости, 03.05.2022
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Немцев привели в ярость оскорбления украинского посла в адрес Шольца
Немцев привели в ярость оскорбления украинского посла в адрес Шольца - РИА Новости, 03.05.2022
Немцев привели в ярость оскорбления украинского посла в адрес Шольца
посла Украины Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера Германии Шольца обиженной ливерной колбасой. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:55
2022-05-03T11:55
в мире
украина
андрей мельник
олаф шольц
германия
киев
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали посла Украины Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера Германии Шольца обиженной ливерной колбасой.Многие комментаторы потребовали выслать дипломата, который, по их мнению, занимается не своими прямыми обязанностями, а неоправданными выпадами в сторону канцлера Олафа Шольца."Посол Мельник дерзок, неблагодарен и должен вернуться на родину. Он наносит вред своей стране", — возмутился пользователь с ником Sportfreund."Мельник превращается в катастрофу и ему не хватает знаний в области дипломатии. Он в оскорбительной манере выдвигает свои требования", — заявила Aleida."Шольц правильно не поехал на Украину, которая пренебрежительно относиться к президенту Германии Штайнмайеру и постоянно нас критикует", — написал комментатор с ником Tho."Господин Мельник забывает, что он находится в Германии в качестве посла, он бы принес больше пользы на фронте", — высказался Mitdenker."Как насчет извинений перед канцлером ФРГ Шольцем, посол Мельник", — поинтересовалась Garfield."Мельник кусает руку, которая его кормит. Он должен проявлять сдержанность, если Украина хочешь дальнейшей помощи от Германии", — заключил LoeweВ Сети появилась петиция с призывом выдворить из Германии посла Украины Андрея Мельника. По словам автора инициативы, заявления дипломата в адрес немцев неблагодарные и беспочвенные, а выполнение его требований, связанных с ситуацией на Украине, привело бы к усилению экономического кризисаСкандал вокруг отказа властей Украины принять президента Германии разгорелся в середине апреля. Как писали немецкие СМИ, Штайнмайер планировал поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там его присутствие сочли нежелательным "из-за его тесных связей с Россией". По словам Шольца, это стало "довольно заметным событием". Канцлер считает недопустимым то, что Украина не разрешила визит президента страны, оказывающей ей столько военной и экономической помощи.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html
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в мире, украина, андрей мельник, олаф шольц, германия, киев
11:55 03.05.2022
 
Немцев привели в ярость оскорбления украинского посла в адрес Шольца

Читатели журнала Spiegel возмутились оскорблением Шольца украинским послом Мельником

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали посла Украины Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера Германии Шольца обиженной ливерной колбасой.
Многие комментаторы потребовали выслать дипломата, который, по их мнению, занимается не своими прямыми обязанностями, а неоправданными выпадами в сторону канцлера Олафа Шольца.
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"Посол Мельник дерзок, неблагодарен и должен вернуться на родину. Он наносит вред своей стране", — возмутился пользователь с ником Sportfreund.
"Мельник превращается в катастрофу и ему не хватает знаний в области дипломатии. Он в оскорбительной манере выдвигает свои требования", — заявила Aleida.
"Шольц правильно не поехал на Украину, которая пренебрежительно относиться к президенту Германии Штайнмайеру и постоянно нас критикует", — написал комментатор с ником Tho.
"Господин Мельник забывает, что он находится в Германии в качестве посла, он бы принес больше пользы на фронте", — высказался Mitdenker.
"Как насчет извинений перед канцлером ФРГ Шольцем, посол Мельник", — поинтересовалась Garfield.
"Мельник кусает руку, которая его кормит. Он должен проявлять сдержанность, если Украина хочешь дальнейшей помощи от Германии", — заключил Loewe
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В Сети появилась петиция с призывом выдворить из Германии посла Украины Андрея Мельника. По словам автора инициативы, заявления дипломата в адрес немцев неблагодарные и беспочвенные, а выполнение его требований, связанных с ситуацией на Украине, привело бы к усилению экономического кризиса
Скандал вокруг отказа властей Украины принять президента Германии разгорелся в середине апреля. Как писали немецкие СМИ, Штайнмайер планировал поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там его присутствие сочли нежелательным "из-за его тесных связей с Россией". По словам Шольца, это стало "довольно заметным событием". Канцлер считает недопустимым то, что Украина не разрешила визит президента страны, оказывающей ей столько военной и экономической помощи.
 
В миреУкраинаАндрей МельникОлаф ШольцГерманияКиев
 
 
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