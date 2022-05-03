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МИД ЛНР назвало гибель более 400 жителей Рубежного геноцидом - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/genotsid-1786689028.html
МИД ЛНР назвало гибель более 400 жителей Рубежного геноцидом
МИД ЛНР назвало гибель более 400 жителей Рубежного геноцидом - РИА Новости, 03.05.2022
МИД ЛНР назвало гибель более 400 жителей Рубежного геноцидом
Более 400 жителей Рубежного погибло в ходе боевых действий, налицо факт геноцида мирного населения Донбасса, заявила первый заместитель главы МИД ЛНР,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:45
2022-05-03T20:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
донбасс
украина
ситуация в днр и лнр
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РУБЕЖНОЕ, 3 мая - РИА Новости. Более 400 жителей Рубежного погибло в ходе боевых действий, налицо факт геноцида мирного населения Донбасса, заявила первый заместитель главы МИД ЛНР, руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства, вооружённых сил и формирований Украины Анна Сорока.Представитель МЧС по городу Рубежное Андрей Кузнецов уточнил, что сбор тел на улицах города продолжается, сейчас ведомство вывозит тела из двух моргов Рубежного."Около 140 человек мы за четыре дня вывезли", - уточнил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, рубежное, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр
20:45 03.05.2022
 
МИД ЛНР назвало гибель более 400 жителей Рубежного геноцидом

МИД ЛНР назвало гибель более 400 жителей Рубежного геноцидом мирного населения Донбасса

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ, 3 мая - РИА Новости. Более 400 жителей Рубежного погибло в ходе боевых действий, налицо факт геноцида мирного населения Донбасса, заявила первый заместитель главы МИД ЛНР, руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства, вооружённых сил и формирований Украины Анна Сорока.
"Только по предварительным расчетам, более 400 человек погибло… Налицо жестокое нарушение 4-й Женевской конвенции ("О защите гражданского населения" - ред.), налицо факты геноцида, когда нет разделения между военным и гражданским населением, когда гражданские объекты становятся целью военного нападения", - заявила Сорока журналистам.
Представитель МЧС по городу Рубежное Андрей Кузнецов уточнил, что сбор тел на улицах города продолжается, сейчас ведомство вывозит тела из двух моргов Рубежного.
"Около 140 человек мы за четыре дня вывезли", - уточнил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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