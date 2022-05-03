https://ria.ru/20220503/genotsid-1786689028.html

МИД ЛНР назвало гибель более 400 жителей Рубежного геноцидом

МИД ЛНР назвало гибель более 400 жителей Рубежного геноцидом - РИА Новости, 03.05.2022

МИД ЛНР назвало гибель более 400 жителей Рубежного геноцидом

Более 400 жителей Рубежного погибло в ходе боевых действий, налицо факт геноцида мирного населения Донбасса, заявила первый заместитель главы МИД ЛНР,... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T20:45

2022-05-03T20:45

2022-05-03T20:45

обострение ситуации в днр и лнр

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донбасс

украина

ситуация в днр и лнр

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РУБЕЖНОЕ, 3 мая - РИА Новости. Более 400 жителей Рубежного погибло в ходе боевых действий, налицо факт геноцида мирного населения Донбасса, заявила первый заместитель главы МИД ЛНР, руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства, вооружённых сил и формирований Украины Анна Сорока.Представитель МЧС по городу Рубежное Андрей Кузнецов уточнил, что сбор тел на улицах города продолжается, сейчас ведомство вывозит тела из двух моргов Рубежного."Около 140 человек мы за четыре дня вывезли", - уточнил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, рубежное, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр