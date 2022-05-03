https://ria.ru/20220503/gaz-1786622454.html

Посол: Ангола пока не может компенсировать поставки газа из России в Европу

Посол: Ангола пока не может компенсировать поставки газа из России в Европу - РИА Новости, 03.05.2022

Посол: Ангола пока не может компенсировать поставки газа из России в Европу

Ангола пока не может заместить российские поставки газа в Европу, несмотря на инициативы европейских политиков, поскольку создание необходимой инфраструктуры... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:39

2022-05-03T10:39

2022-05-03T11:24

экономика

ангола

россия

европа

природный газ

владимир тараров (посол россии в анголе)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ангола пока не может заместить российские поставки газа в Европу, несмотря на инициативы европейских политиков, поскольку создание необходимой инфраструктуры потребует больших вложений, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.Италия и Ангола 20 апреля подписали декларацию о намерениях в сфере природного газа, направленную в том числе на увеличение экспорта на Апеннины."Сейчас увеличилось количество эмиссаров и министров, которые приезжают в Анголу... Они очень взволнованы тем, что не могут договориться с Россией об оплате и хотят, конечно же, заполнить ресурсами из других государств, пытаются найти альтернативу, и в том числе они смотрят на Анголу. В Анголе потенциальные возможности, подчеркну, существуют. Но, знаете, еще нет инфраструктуры", - сказал посол.По его словам, в Анголе есть только один завод, который производит сжиженный газ, и в год они добывают всего лишь 74,5 миллиона кубометров газа, в то время как Россия добывает десятки миллиардов кубометров в день."Поэтому, конечно же, они не способны в ближайшие годы помочь. Пока могу сказать, что из тех 74,5 миллиона кубометров газа, которые добывает Ангола, две трети идут на внутренний рынок. Это бытовые услуги, для ТЭЦ, для тепловых станций. Поэтому, да, это перспективно, но на будущее, а не в ближайшие годы. Хотя американцы и европейцы уже начали с ними работать, активно развивать эту отрасль", - подчеркнул посол.Он отметил, что в текущих обстоятельствах Ангола может развить энергетическую промышленность за счет внешних инвестиций.Он добавил, что Китай также всегда интересовался сотрудничеством с Африкой и Анголой в частности."По имеющейся статистике, где-то 65% добываемой нефти, принадлежащей Анголе, уходят в Китай, прежде всего, это плата за кредиты. Китай очень активно присутствует, финансирует, у него инвестиций в год порядка 10 миллиардов долларов, накопленные инвестиции у них сейчас - примерно 21-22 миллиарда долларов. Япония тоже активно участвует, Израиль. Ангола действительно перспективная страна", - заключил он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова >>

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220501/gaz-1786457688.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-05-03T10:39 true PT1M05S

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Ольга Фомченкова

экономика, ангола, россия, европа, природный газ, владимир тараров (посол россии в анголе)