https://ria.ru/20220503/gaz-1786603852.html

Эксперт: Болгарии после отказа от газа из России будет трудно заполнить ПХГ

Эксперт: Болгарии после отказа от газа из России будет трудно заполнить ПХГ - РИА Новости, 03.05.2022

Эксперт: Болгарии после отказа от газа из России будет трудно заполнить ПХГ

Болгарии после отказа от экспорта газа из России придется, в отличие от Польши, постараться, чтобы к началу отопительного сезона успеть заполнить свои подземные РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T04:18

2022-05-03T04:18

2022-05-03T06:09

болгария

польша

россия

газпром

турецкий поток

санкции в отношении россии

природный газ

мария белова

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Болгарии после отказа от экспорта газа из России придется, в отличие от Польши, постараться, чтобы к началу отопительного сезона успеть заполнить свои подземные хранилища на 80 процентов, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.Заполненность подземных газовых хранилищ в Болгарии составляет, по данным на утро 26 апреля, 17,2 процента (около 96,5 миллиона кубометров), а в Польше — почти 76 процентов (около 2,7 миллиарда кубометров).Резервным источником газа для Польши и Болгарии могут стать запасы собственных хранилищ, считает аналитик.Болгария может попробовать нарастить закупки газа у Азербайджана, хотя объемы "точно будут несопоставимы с российскими", добавила она. Кроме того, страна может начать реверс из Сербии по европейскому продолжению "Турецкого потока"."Аналогичным реверсным способом (из Германии) сейчас себя физически, но не юридически российским газом снабжает Польша. Кроме того, у нее есть мощности для приемки сжиженного природного газа. Однако цены покупки в этом случае будут спотовыми", — добавила собеседница агентства.Польша в 2021 году закупила у России 8,6 миллиарда кубометров газа, Болгария — 2,6 миллиарда кубометров, суммарно это семь процентов экспорта российского трубопроводного газа в Евросоюз. Если "Газпром" пойдет на удовлетворение дополнительных — сверх законтрактованных — запросов на газ от надежных покупателей, то тогда он сможет сократить величину выпадающих объемов газа, заключила аналитик Vygon.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220503/protesty-1786601236.html

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болгария, польша, россия, газпром, турецкий поток, санкции в отношении россии, природный газ, мария белова, москва