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СМИ: ЕС хотят заместить импорт из России африканским газом - РИА Новости, 03.05.2022
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СМИ: ЕС хотят заместить импорт из России африканским газом
СМИ: ЕС хотят заместить импорт из России африканским газом - РИА Новости, 03.05.2022
СМИ: ЕС хотят заместить импорт из России африканским газом
ЕС будет добиваться активизации сотрудничества с африканскими странами, чтобы заместить импорт газа из РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновой... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T01:45
2022-05-03T01:45
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израиль
евросоюз
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в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ЕС будет добиваться активизации сотрудничества с африканскими странами, чтобы заместить импорт газа из РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновой вариант документа Евросоюза.ЕС также планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, чтобы увеличить поставки СПГ в Европу к лету этого года.Помимо этого, у Евросоюза в планах поддержать удвоение пропускной способности "Южного газового коридора", по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 миллиардов кубометров в год.Документ о "внешнем сотрудничестве в энергетической сфере" Еврокомиссия собирается принять в этом месяце, отмечает агентство.
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египет, израиль, евросоюз, европа, в мире, африка, москва, россия, природный газ
01:45 03.05.2022
 
СМИ: ЕС хотят заместить импорт из России африканским газом

Блумберг: ЕС хочет больше сотрудничать с Африкой, чтобы заместить импорт газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ЕС будет добиваться активизации сотрудничества с африканскими странами, чтобы заместить импорт газа из РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновой вариант документа Евросоюза.
"Страны Африки, особенно в западной части континента, например Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа", — говорится в сообщении агентства.
ЕС также планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, чтобы увеличить поставки СПГ в Европу к лету этого года.
Помимо этого, у Евросоюза в планах поддержать удвоение пропускной способности "Южного газового коридора", по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 миллиардов кубометров в год.
Документ о "внешнем сотрудничестве в энергетической сфере" Еврокомиссия собирается принять в этом месяце, отмечает агентство.
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ЕгипетИзраильЕвросоюзЕвропаВ миреАфрикаМоскваРоссияПриродный газ
 
 
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