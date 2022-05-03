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СМИ: ЕС хотят заместить импорт из России африканским газом
СМИ: ЕС хотят заместить импорт из России африканским газом - РИА Новости, 03.05.2022
СМИ: ЕС хотят заместить импорт из России африканским газом
ЕС будет добиваться активизации сотрудничества с африканскими странами, чтобы заместить импорт газа из РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновой... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T01:45
2022-05-03T01:45
2022-05-03T01:45
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ЕС будет добиваться активизации сотрудничества с африканскими странами, чтобы заместить импорт газа из РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновой вариант документа Евросоюза.ЕС также планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, чтобы увеличить поставки СПГ в Европу к лету этого года.Помимо этого, у Евросоюза в планах поддержать удвоение пропускной способности "Южного газового коридора", по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 миллиардов кубометров в год.Документ о "внешнем сотрудничестве в энергетической сфере" Еврокомиссия собирается принять в этом месяце, отмечает агентство.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
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египет, израиль, евросоюз, европа, в мире, африка, москва, россия, природный газ
СМИ: ЕС хотят заместить импорт из России африканским газом
Блумберг: ЕС хочет больше сотрудничать с Африкой, чтобы заместить импорт газа из России