https://ria.ru/20220503/frg-1786687835.html

Немцы стали меньше поддерживать поставки Украине оружия, показал опрос

Немцы стали меньше поддерживать поставки Украине оружия, показал опрос - РИА Новости, 03.05.2022

Немцы стали меньше поддерживать поставки Украине оружия, показал опрос

Уровень поддержки жителями ФРГ поставок наступательного и тяжелого вооружения Украине за месяц снизился с 55% до 46%, свидетельствует опрос исследовательской... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T20:31

2022-05-03T20:31

2022-05-03T20:46

в мире

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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Уровень поддержки жителями ФРГ поставок наступательного и тяжелого вооружения Украине за месяц снизился с 55% до 46%, свидетельствует опрос исследовательской компании Forsa для немецких телеканалов RTL и N-TV.При этом доля тех, кто против таких поставок выросла с 33% в начале апреля до 44%. Доля поддерживающих такие поставки наиболее высока среди сторонников партии "Союз90/Зеленые" и Христианско-демократического союза (66% и 62%, соответственно). Больше всего противников поставок среди жителей бывшей ГДР (57%), сторонников партии Левые (56%) и "Альтернативы для Германии" (88%). Среди сторонников Свободной демократической партии мнение разделились практически поровну.При этом, лишь 24% опрошенных считают, что конфликт на Украине может быть решен военным путем, 70% считают, что решение должно быть найдено путем переговоров и дипломатии. Кроме того, 57% считают, что решение о поставках тяжелого оружия повышает угрозу, что военные действия могут распространиться на другие страны или вовсе привести к Третьей мировой войне, 34% не разделяют таких опасений.Опрос проводился с 29 апреля до 2 мая, в нем приняли участие 1004 респондентов, погрешность составляется плюс-минус три процентных пункта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/germaniya-1786648246.html

https://ria.ru/20220415/oruzhie-1783639475.html

украина

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донбасс

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр