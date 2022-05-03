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В перешедшей под контроль России Новой Каховке запустили фонтаны к 9 Мая - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В перешедшей под контроль России Новой Каховке запустили фонтаны к 9 Мая
В перешедшей под контроль России Новой Каховке запустили фонтаны к 9 Мая - РИА Новости, 03.05.2022
В перешедшей под контроль России Новой Каховке запустили фонтаны к 9 Мая
Фонтаны в преддверии 9 Мая запустили в Новой Каховке в Херсонской области, которая находится под контролем российских Вооруженных сил, передает корреспондент... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:26
2022-05-03T17:26
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 3 мая - РИА Новости. Фонтаны в преддверии 9 Мая запустили в Новой Каховке в Херсонской области, которая находится под контролем российских Вооруженных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее сообщалось, что знамена Победы впервые с 2014 года развеваются над Новой Каховкой в Херсонской области: их поднимают местные активисты, которым украинские националисты не разрешали проводить мероприятия на День Победы.Ранее на Украине грозило уголовное наказание - до пяти лет заключения - за распространение коммунистической символики и в том числе празднование Дня Победы. С приходом российской армии появилась возможность полноценно отмечать этот праздник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр
17:26 03.05.2022
 
В перешедшей под контроль России Новой Каховке запустили фонтаны к 9 Мая

В перешедшей под контроль ВС России Новой Каховке запустили фонтаны ко Дню Победы

Знамя Победы в Новой Каховке Херсонской области
Знамя Победы в Новой Каховке Херсонской области
Знамя Победы в Новой Каховке Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 3 мая - РИА Новости. Фонтаны в преддверии 9 Мая запустили в Новой Каховке в Херсонской области, которая находится под контролем российских Вооруженных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее сообщалось, что знамена Победы впервые с 2014 года развеваются над Новой Каховкой в Херсонской области: их поднимают местные активисты, которым украинские националисты не разрешали проводить мероприятия на День Победы.
Ранее на Украине грозило уголовное наказание - до пяти лет заключения - за распространение коммунистической символики и в том числе празднование Дня Победы. С приходом российской армии появилась возможность полноценно отмечать этот праздник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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