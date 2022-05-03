https://ria.ru/20220503/evrosovet-1786650412.html
Евросовет заявил, что новые антироссийские санкции коснутся поставок нефти
Евросовет заявил, что новые антироссийские санкции коснутся поставок нефти - РИА Новости, 03.05.2022
Евросовет заявил, что новые антироссийские санкции коснутся поставок нефти
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:48
2022-05-03T14:48
2022-05-03T14:48
цены на нефть
россия
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болгария
евросовет
санкции в отношении россии
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АФИНЫ, 3 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти."Мы введем санкции, которые касаются нефти из России", - заявил Мишель, выступая в Греции на церемонии строительства в порту Александруполис плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Он назвал целью этого желание "сломать механизм" проведения военной операции.В церемонии во вторник участвовали премьера Греции, Болгарии и Северной Македонии, президент Сербии. Прямую трансляцию вело греческое общественное телевидение ERT.Мишель заявил, что этот проект внесет вклад в энергетическую безопасность Европы. "Мы приняли очень важные решения в сфере энергетики. Мы решили, что прекратим нашу зависимость от ископаемых источников энергии", - сказал председатель Евросовета.Он пообещал финансовую поддержку всем проектам, которые позволят дифференцировать поставки энергоресурсов и снизят зависимость от России.По словам Мишеля, станция СПГ в Александруполисе внесет вклад и в "зеленый" переход.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/mishel-1784944469.html
https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786640782.html
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цены на нефть, россия, греция, болгария, евросовет, санкции в отношении россии
Евросовет заявил, что новые антироссийские санкции коснутся поставок нефти
Глава Евросовета Мишель заявил, что новые антироссийские санкции коснутся поставок нефти