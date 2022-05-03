https://ria.ru/20220503/evrosovet-1786650412.html

Евросовет заявил, что новые антироссийские санкции коснутся поставок нефти

Евросовет заявил, что новые антироссийские санкции коснутся поставок нефти - РИА Новости, 03.05.2022

Евросовет заявил, что новые антироссийские санкции коснутся поставок нефти

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:48

2022-05-03T14:48

2022-05-03T14:48

цены на нефть

россия

греция

болгария

евросовет

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763981540_0:222:2904:1856_1920x0_80_0_0_35b22c95bd3573fc6136b07cdbcc2b0a.jpg

АФИНЫ, 3 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти."Мы введем санкции, которые касаются нефти из России", - заявил Мишель, выступая в Греции на церемонии строительства в порту Александруполис плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Он назвал целью этого желание "сломать механизм" проведения военной операции.В церемонии во вторник участвовали премьера Греции, Болгарии и Северной Македонии, президент Сербии. Прямую трансляцию вело греческое общественное телевидение ERT.Мишель заявил, что этот проект внесет вклад в энергетическую безопасность Европы. "Мы приняли очень важные решения в сфере энергетики. Мы решили, что прекратим нашу зависимость от ископаемых источников энергии", - сказал председатель Евросовета.Он пообещал финансовую поддержку всем проектам, которые позволят дифференцировать поставки энергоресурсов и снизят зависимость от России.По словам Мишеля, станция СПГ в Александруполисе внесет вклад и в "зеленый" переход.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/mishel-1784944469.html

https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786640782.html

россия

греция

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, греция, болгария, евросовет, санкции в отношении россии