https://ria.ru/20220503/evropa-1786624951.html

В Италии рассказали об идеальном шторме для Европы, подготовленном Путиным

В Италии рассказали об идеальном шторме для Европы, подготовленном Путиным - РИА Новости, 03.05.2022

В Италии рассказали об идеальном шторме для Европы, подготовленном Путиным

Европа попала в идеальный шторм из-за экономического противостояния с Россией, говорится в статье Андреа Мураторе на портале Inside Over. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:57

2022-05-03T10:57

2022-05-03T14:59

экономика

россия

европа

газпром

украина

италия

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Европа попала в идеальный шторм из-за экономического противостояния с Россией, говорится в статье Андреа Мураторе на портале Inside Over.В частности, автор обращает внимание на то, что цены на энергоносители взлетели, инфляция растет, а евро ослабел к доллару на фоне укрепления рубля."Российско-украинский конфликт спровоцировал рост цен на энергию, Европа сокращает импорт нефти и газа из России, но замена этих ресурсов поставками из других стран весьма затратна. При этом доходы "Газпрома" достигли максимума и компания может требовать оплату за поставки газа в рублях", — пишет Мураторе.По его словам, Европа попала в ловушку, так как замещение российского импорта из других источников — не повод для радости. "В декабре 2021 года по данным журнала StartMag стоимость американского СПГ составляла 415,3 доллара за тысячу кубометров, у "Газпрома" в том же месяце цена была 273 доллара", — указывается в материале.Увеличение доли сжиженного природного газа или поставок из других стран усложняет заключение среднесрочных и долгосрочных контрактов, отмечается в статье."С экономической точки зрения счет за газ уже убыточный. Из-за волатильности эта тенденция задержится надолго. Европейский союз может выйти из газовой войны в лучшем случае с травмами", — заключает Мораторе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786553183.html

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784420498.html

https://ria.ru/20220503/putin-1786637894.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа, газпром, украина, италия