https://ria.ru/20220503/evropa-1786624951.html
В Италии рассказали об идеальном шторме для Европы, подготовленном Путиным
В Италии рассказали об идеальном шторме для Европы, подготовленном Путиным - РИА Новости, 03.05.2022
В Италии рассказали об идеальном шторме для Европы, подготовленном Путиным
Европа попала в идеальный шторм из-за экономического противостояния с Россией, говорится в статье Андреа Мураторе на портале Inside Over. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:57
2022-05-03T10:57
2022-05-03T14:59
экономика
россия
европа
газпром
украина
италия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Европа попала в идеальный шторм из-за экономического противостояния с Россией, говорится в статье Андреа Мураторе на портале Inside Over.В частности, автор обращает внимание на то, что цены на энергоносители взлетели, инфляция растет, а евро ослабел к доллару на фоне укрепления рубля."Российско-украинский конфликт спровоцировал рост цен на энергию, Европа сокращает импорт нефти и газа из России, но замена этих ресурсов поставками из других стран весьма затратна. При этом доходы "Газпрома" достигли максимума и компания может требовать оплату за поставки газа в рублях", — пишет Мураторе.По его словам, Европа попала в ловушку, так как замещение российского импорта из других источников — не повод для радости. "В декабре 2021 года по данным журнала StartMag стоимость американского СПГ составляла 415,3 доллара за тысячу кубометров, у "Газпрома" в том же месяце цена была 273 доллара", — указывается в материале.Увеличение доли сжиженного природного газа или поставок из других стран усложняет заключение среднесрочных и долгосрочных контрактов, отмечается в статье."С экономической точки зрения счет за газ уже убыточный. Из-за волатильности эта тенденция задержится надолго. Европейский союз может выйти из газовой войны в лучшем случае с травмами", — заключает Мораторе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, европа, газпром, украина, италия
10:57 03.05.2022 (обновлено: 14:59 03.05.2022)
В Италии рассказали об идеальном шторме для Европы, подготовленном Путиным
Автор Inside Over Мураторе заявил, что Европа попала в ловушку Путина
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Европа попала в идеальный шторм из-за экономического противостояния с Россией, говорится в статье
Андреа Мураторе на портале Inside Over.
В частности, автор обращает внимание на то, что цены на энергоносители взлетели, инфляция растет, а евро ослабел к доллару на фоне укрепления рубля.
"Российско-украинский конфликт спровоцировал рост цен на энергию, Европа
сокращает импорт нефти и газа из России
, но замена этих ресурсов поставками из других стран весьма затратна. При этом доходы "Газпрома
" достигли максимума и компания может требовать оплату за поставки газа в рублях", — пишет Мураторе.
По его словам, Европа попала в ловушку, так как замещение российского импорта из других источников — не повод для радости.
"В декабре 2021 года по данным журнала StartMag стоимость американского СПГ составляла 415,3 доллара за тысячу кубометров, у "Газпрома" в том же месяце цена была 273 доллара", — указывается в материале.
Увеличение доли сжиженного природного газа или поставок из других стран усложняет заключение среднесрочных и долгосрочных контрактов, отмечается в статье.
"С экономической точки зрения счет за газ уже убыточный. Из-за волатильности эта тенденция задержится надолго. Европейский союз может выйти из газовой войны в лучшем случае с травмами", — заключает Мораторе.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>