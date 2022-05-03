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Эстония надеется получить ПВО средней дальности в 2025 году - РИА Новости, 03.05.2022
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Эстония надеется получить ПВО средней дальности в 2025 году
Эстония надеется получить ПВО средней дальности в 2025 году - РИА Новости, 03.05.2022
Эстония надеется получить ПВО средней дальности в 2025 году
Эстония надеется получить системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в 2025 году, тендер на закупку вскоре будет объявлен, сообщила во вторник... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:53
2022-05-03T20:53
эстония
украина
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Эстония надеется получить системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в 2025 году, тендер на закупку вскоре будет объявлен, сообщила во вторник пресс-служба Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK)."Точная цена тендера будет объявлена в июле, когда RKIK подготовит подробный план закупки. Предполагается, что ориентировочная стоимость систем ПВО составит 350 миллионов евро, а их поставка будет осуществлена в 2025 году",- говорится в сообщении.По словам сотрудника отдела закупок RKIK Прийта Соосаара, о тендере, который готовили два года, объявят в этом месяце. "Подготовка к тендеру началась в 2020 году, когда мы стали напрямую общаться с производителями. На сегодняшний день мы связались с семью участниками торгов из нескольких стран. Разработка технического описания началась в начале этого года, а тендер мы объявим в мае", - приводит слова Соосаара пресс-служба.Ранее правительство Эстонии заявило, что намерено использовать средства дополнительного бюджета размером в 802,9 миллиона евро для укрепления обороноспособности, энергетической безопасности и помощи беженцам с Украины.
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эстония, украина
20:53 03.05.2022
 
Эстония надеется получить ПВО средней дальности в 2025 году

RKIK: Эстония надеется получить ПВО средней дальности в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Эстония надеется получить системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в 2025 году, тендер на закупку вскоре будет объявлен, сообщила во вторник пресс-служба Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK).
"Точная цена тендера будет объявлена в июле, когда RKIK подготовит подробный план закупки. Предполагается, что ориентировочная стоимость систем ПВО составит 350 миллионов евро, а их поставка будет осуществлена в 2025 году",- говорится в сообщении.
По словам сотрудника отдела закупок RKIK Прийта Соосаара, о тендере, который готовили два года, объявят в этом месяце. "Подготовка к тендеру началась в 2020 году, когда мы стали напрямую общаться с производителями. На сегодняшний день мы связались с семью участниками торгов из нескольких стран. Разработка технического описания началась в начале этого года, а тендер мы объявим в мае", - приводит слова Соосаара пресс-служба.
Ранее правительство Эстонии заявило, что намерено использовать средства дополнительного бюджета размером в 802,9 миллиона евро для укрепления обороноспособности, энергетической безопасности и помощи беженцам с Украины.
 
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