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Эстония надеется получить ПВО средней дальности в 2025 году

Эстония надеется получить ПВО средней дальности в 2025 году - РИА Новости, 03.05.2022

Эстония надеется получить ПВО средней дальности в 2025 году

Эстония надеется получить системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в 2025 году, тендер на закупку вскоре будет объявлен, сообщила во вторник... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T20:53

2022-05-03T20:53

2022-05-03T20:53

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Эстония надеется получить системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в 2025 году, тендер на закупку вскоре будет объявлен, сообщила во вторник пресс-служба Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK)."Точная цена тендера будет объявлена в июле, когда RKIK подготовит подробный план закупки. Предполагается, что ориентировочная стоимость систем ПВО составит 350 миллионов евро, а их поставка будет осуществлена в 2025 году",- говорится в сообщении.По словам сотрудника отдела закупок RKIK Прийта Соосаара, о тендере, который готовили два года, объявят в этом месяце. "Подготовка к тендеру началась в 2020 году, когда мы стали напрямую общаться с производителями. На сегодняшний день мы связались с семью участниками торгов из нескольких стран. Разработка технического описания началась в начале этого года, а тендер мы объявим в мае", - приводит слова Соосаара пресс-служба.Ранее правительство Эстонии заявило, что намерено использовать средства дополнительного бюджета размером в 802,9 миллиона евро для укрепления обороноспособности, энергетической безопасности и помощи беженцам с Украины.

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эстония, украина