https://ria.ru/20220503/estoniya-1786646969.html

В Эстонии выступили против отзыва подписи под договором о границе с Россией

В Эстонии выступили против отзыва подписи под договором о границе с Россией - РИА Новости, 03.05.2022

В Эстонии выступили против отзыва подписи под договором о границе с Россией

Парламент Эстонии выступил против предложения оппозиции отозвать подпись под пограничным договором с Россией, в котором стороны отказываются от территориальных... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:24

2022-05-03T14:24

2022-05-03T16:06

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Парламент Эстонии выступил против предложения оппозиции отозвать подпись под пограничным договором с Россией, в котором стороны отказываются от территориальных притязаний друг к другу, сообщила пресс-служба Рийгикогу."Пятьдесят три голоса были поданы против инициативы EKRE (Консервативной народной партии Эстонии. — Прим. ред.), за принятие этого предложения проголосовали 28 депутатов. Инициатива была отклонена", — отметили там.Оппозиция выдвинула такую инициативу, так как, согласно ее пояснительной записке, после восстановления независимости территория Эстонии, как и "сухопутная граница с Россией de jure на основе правопреемственности восстанавливаются такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре".Глава МИД России Сергей Лавров и занимавший тогда пост министра иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них отмечается, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны ратифицировать парламенты обоих государств, но эстонская оппозиция выступает против, настаивая на привязке к нему Тартуского мирного договора 1920 года, по которому к Эстонии отошла часть Псковской и Ленинградской области.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году в Москве. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница. Москва расценила этот шаг как попытку Таллина зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись.Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года. Таким образом, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Соглашение устанавливало линию государственной границы, и к Эстонии отошла часть исконно русских земель: Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории вернулись в состав РСФСР.Таллин называет Тартуский договор основополагающим документом, подтверждающим суверенитет Эстонии, Россия же рассматривает его как исторический, не имеющий юридической силы.

https://ria.ru/20220428/zakupki-1785920447.html

https://ria.ru/20220310/estoniya-1777561568.html

https://ria.ru/20220429/lavrov-1786270856.html

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Екатерина Зайцева

в мире, эстония, россия, урмас паэт, москва, сергей лавров