https://ria.ru/20220503/es-1786649658.html

Институты ЕС не соответствуют реальности, заявил премьер Италии

Институты ЕС не соответствуют реальности, заявил премьер Италии - РИА Новости, 03.05.2022

Институты ЕС не соответствуют реальности, заявил премьер Италии

Созданные в минувшие десятилетия институты ЕС оказались не соответствующими серьезным вызовам современности, в частности, последствиям пандемии коронавируса и... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:41

2022-05-03T14:41

2022-05-03T14:43

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европейский совет

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РИМ, 3 мая - РИА Новости. Созданные в минувшие десятилетия институты ЕС оказались не соответствующими серьезным вызовам современности, в частности, последствиям пандемии коронавируса и кризису на Украине, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на заседании Европарламента в Страсбурге."Институты, созданные нашими предшественниками за последние десятилетия, хорошо служили европейским гражданам, но они не соответствуют реальности, с которой мы сталкиваемся сегодня. Пандемия и война призвали европейские институты к ответственности, которую они никогда до сих пор не брали на себя", - заявил глава правительства Италии, прямую трансляцию выступления которого вело гостелевидение Rai.Драги предложил как можно скорее начать процесс реформирования европейских институтов, выдвинув идею "прагматического федерализма" в наиболее важных областях – экономике, энергетике и безопасности, чтобы перейти к "более справедливой и более устойчивой экономической и социальной модели"."Мы должны преодолеть принцип единогласия, порождающий межправительственную логику, состоящую из перекрестных вето, и двигаться к решениям, принимаемым квалифицированным большинством. Европа, способная своевременно принимать решения, - это Европа, которая вызывает больше доверия у своих граждан и у всего мира", - подчеркнул премьер.В качестве одного из первых шагов в этом направлении он назвал ускорение процесса расширения ЕС."Италия поддерживает немедленное начало переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией в соответствии с решением, принятым Европейским советом в марте 2020 года. Мы хотим придать новый импульс переговорам с Сербией и Черногорией и обеспечить самое пристальное внимание к законным ожиданиям Боснии и Герцеговины и Косово. Мы поддерживаем вступление всех этих стран и хотим, чтобы Украина была в Европейском союзе", - отметил Драги.Указав на то, что геополитическая ситуация внезапно стала более опасной и неопределенной, премьер призвал укрепить коллективный потенциал ЕС и НАТО. В этой связи он предложил принять срочные меры, чтобы "наладить эффективную координацию между системами обороны"."Наши расходы на безопасность примерно в три раза выше, чем у России, но они разделены на 146 систем обороны. В США их всего 34. Это глубоко неэффективное распределение ресурсов, которое препятствует построению настоящей европейской обороны", - подчеркнул Драги. Он призвал организовать конференцию для рационализации и оптимизации инвестиций в этой сфере.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/razval-1786564085.html

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в мире, италия, украина, европа, евросоюз, европейский совет