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Институты ЕС не соответствуют реальности, заявил премьер Италии - РИА Новости, 03.05.2022
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Институты ЕС не соответствуют реальности, заявил премьер Италии
Институты ЕС не соответствуют реальности, заявил премьер Италии - РИА Новости, 03.05.2022
Институты ЕС не соответствуют реальности, заявил премьер Италии
Созданные в минувшие десятилетия институты ЕС оказались не соответствующими серьезным вызовам современности, в частности, последствиям пандемии коронавируса и... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:41
2022-05-03T14:43
в мире
италия
украина
европа
евросоюз
европейский совет
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РИМ, 3 мая - РИА Новости. Созданные в минувшие десятилетия институты ЕС оказались не соответствующими серьезным вызовам современности, в частности, последствиям пандемии коронавируса и кризису на Украине, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на заседании Европарламента в Страсбурге."Институты, созданные нашими предшественниками за последние десятилетия, хорошо служили европейским гражданам, но они не соответствуют реальности, с которой мы сталкиваемся сегодня. Пандемия и война призвали европейские институты к ответственности, которую они никогда до сих пор не брали на себя", - заявил глава правительства Италии, прямую трансляцию выступления которого вело гостелевидение Rai.Драги предложил как можно скорее начать процесс реформирования европейских институтов, выдвинув идею "прагматического федерализма" в наиболее важных областях – экономике, энергетике и безопасности, чтобы перейти к "более справедливой и более устойчивой экономической и социальной модели"."Мы должны преодолеть принцип единогласия, порождающий межправительственную логику, состоящую из перекрестных вето, и двигаться к решениям, принимаемым квалифицированным большинством. Европа, способная своевременно принимать решения, - это Европа, которая вызывает больше доверия у своих граждан и у всего мира", - подчеркнул премьер.В качестве одного из первых шагов в этом направлении он назвал ускорение процесса расширения ЕС."Италия поддерживает немедленное начало переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией в соответствии с решением, принятым Европейским советом в марте 2020 года. Мы хотим придать новый импульс переговорам с Сербией и Черногорией и обеспечить самое пристальное внимание к законным ожиданиям Боснии и Герцеговины и Косово. Мы поддерживаем вступление всех этих стран и хотим, чтобы Украина была в Европейском союзе", - отметил Драги.Указав на то, что геополитическая ситуация внезапно стала более опасной и неопределенной, премьер призвал укрепить коллективный потенциал ЕС и НАТО. В этой связи он предложил принять срочные меры, чтобы "наладить эффективную координацию между системами обороны"."Наши расходы на безопасность примерно в три раза выше, чем у России, но они разделены на 146 систем обороны. В США их всего 34. Это глубоко неэффективное распределение ресурсов, которое препятствует построению настоящей европейской обороны", - подчеркнул Драги. Он призвал организовать конференцию для рационализации и оптимизации инвестиций в этой сфере.
https://radiosputnik.ria.ru/20220502/razval-1786564085.html
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в мире, италия, украина, европа, евросоюз, европейский совет
14:41 03.05.2022 (обновлено: 14:43 03.05.2022)
 
Институты ЕС не соответствуют реальности, заявил премьер Италии

Премьер-министр Драги предложил реформировать институты и ускорить расширение Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 3 мая - РИА Новости. Созданные в минувшие десятилетия институты ЕС оказались не соответствующими серьезным вызовам современности, в частности, последствиям пандемии коронавируса и кризису на Украине, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на заседании Европарламента в Страсбурге.
"Институты, созданные нашими предшественниками за последние десятилетия, хорошо служили европейским гражданам, но они не соответствуют реальности, с которой мы сталкиваемся сегодня. Пандемия и война призвали европейские институты к ответственности, которую они никогда до сих пор не брали на себя", - заявил глава правительства Италии, прямую трансляцию выступления которого вело гостелевидение Rai.
Драги предложил как можно скорее начать процесс реформирования европейских институтов, выдвинув идею "прагматического федерализма" в наиболее важных областях – экономике, энергетике и безопасности, чтобы перейти к "более справедливой и более устойчивой экономической и социальной модели".
"Мы должны преодолеть принцип единогласия, порождающий межправительственную логику, состоящую из перекрестных вето, и двигаться к решениям, принимаемым квалифицированным большинством. Европа, способная своевременно принимать решения, - это Европа, которая вызывает больше доверия у своих граждан и у всего мира", - подчеркнул премьер.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 17:00В России
Эксперт призвал не обращать внимание на обвинения в "расколе" ЕС из-за газа
В качестве одного из первых шагов в этом направлении он назвал ускорение процесса расширения ЕС.
"Италия поддерживает немедленное начало переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией в соответствии с решением, принятым Европейским советом в марте 2020 года. Мы хотим придать новый импульс переговорам с Сербией и Черногорией и обеспечить самое пристальное внимание к законным ожиданиям Боснии и Герцеговины и Косово. Мы поддерживаем вступление всех этих стран и хотим, чтобы Украина была в Европейском союзе", - отметил Драги.
Указав на то, что геополитическая ситуация внезапно стала более опасной и неопределенной, премьер призвал укрепить коллективный потенциал ЕС и НАТО. В этой связи он предложил принять срочные меры, чтобы "наладить эффективную координацию между системами обороны".
"Наши расходы на безопасность примерно в три раза выше, чем у России, но они разделены на 146 систем обороны. В США их всего 34. Это глубоко неэффективное распределение ресурсов, которое препятствует построению настоящей европейской обороны", - подчеркнул Драги. Он призвал организовать конференцию для рационализации и оптимизации инвестиций в этой сфере.
 
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