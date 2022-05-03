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В Ереване задержали 206 участников акций протеста оппозиции - РИА Новости, 03.05.2022
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В Ереване задержали 206 участников акций протеста оппозиции
В Ереване задержали 206 участников акций протеста оппозиции - РИА Новости, 03.05.2022
В Ереване задержали 206 участников акций протеста оппозиции
Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник свыше 200 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:19
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в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник свыше 200 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее полиция сообщила о задержании во вторник в Ереване 155 представителей оппозиции.Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.
ереван
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Столкновения с полицией на протестных акциях в Ереване
Митингующие перекрыли улицы Еревана в ходе протестной акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Полиция дежурила на месте проведения митинга. Столкновения участников акции протеста с сотрудниками полиции, а также затрудненное дорожное движение попали на кадры Ruptly во вторник.
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в мире, ереван, армения, видео
В Ереване задержали 206 участников акций протеста оппозиции
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник свыше 200 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
2022-05-03T17:19
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PT1M43S
17:19 03.05.2022
 
В Ереване задержали 206 участников акций протеста оппозиции

Полиция задержала во вторник в Ереване свыше 200 участников протестных акций оппозиции

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЗадержание участника объединенного митинга оппозиции в Ереване
Задержание участника объединенного митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Задержание участника объединенного митинга оппозиции в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник свыше 200 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее полиция сообщила о задержании во вторник в Ереване 155 представителей оппозиции.
"В полицейские отделения Еревана доставлены 206 человек", - сказал собеседник агентства.
Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.
 
В миреЕреванАрмения
 
 
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