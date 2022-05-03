https://ria.ru/20220503/erevan-1786666815.html
В Ереване задержали 206 участников акций протеста оппозиции
В Ереване задержали 206 участников акций протеста оппозиции - РИА Новости, 03.05.2022
В Ереване задержали 206 участников акций протеста оппозиции
Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник свыше 200 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:19
2022-05-03T17:19
2022-05-03T17:19
в мире
ереван
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786634658_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_3882a6b39449f5394e6e997b3d85d3b9.jpg
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник свыше 200 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее полиция сообщила о задержании во вторник в Ереване 155 представителей оппозиции.Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786634658_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_a7b1658c678ceee7df5733ef91865338.jpg
Столкновения с полицией на протестных акциях в Ереване
Митингующие перекрыли улицы Еревана в ходе протестной акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Полиция дежурила на месте проведения митинга. Столкновения участников акции протеста с сотрудниками полиции, а также затрудненное дорожное движение попали на кадры Ruptly во вторник.
2022-05-03T17:19
true
PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, видео
В Ереване задержали 206 участников акций протеста оппозиции
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник свыше 200 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
2022-05-03T17:19
true
PT1M43S
В Ереване задержали 206 участников акций протеста оппозиции
Полиция задержала во вторник в Ереване свыше 200 участников протестных акций оппозиции