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В Ереване задержали 155 участников акции протеста оппозиции
В Ереване задержали 155 участников акции протеста оппозиции - РИА Новости, 03.05.2022
В Ереване задержали 155 участников акции протеста оппозиции
Полиция задержала в ходе оппозиционных акций в Ереване во вторник уже 155 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T13:42
2022-05-03T13:42
2022-05-03T17:11
в мире
ереван
армения
никол пашинян
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция задержала в ходе оппозиционных акций в Ереване во вторник уже 155 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве."На данный момент задержаны 155 человек", - сказал собеседник агентства.Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.Ранее полиция сообщила о задержании во вторник в Ереване 117 представителей оппозиции, требующей отставки премьера Никола Пашиняна. В городе с утра проводятся масштабные акции протеста с блокированием улиц и основных магистралей республики.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.
ереван
армения
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
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Столкновения с полицией на протестных акциях в Ереване
Митингующие перекрыли улицы Еревана в ходе протестной акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Полиция дежурила на месте проведения митинга. Столкновения участников акции протеста с сотрудниками полиции, а также затрудненное дорожное движение попали на кадры Ruptly во вторник.
2022-05-03T13:42
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PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, никол пашинян, нагорно-карабахская республика, видео
13:42 03.05.2022 (обновлено: 17:11 03.05.2022)
В Ереване задержали 155 участников акции протеста оппозиции
Полиция сообщила о задержании в Ереване 155 оппозиционеров, протестующих против Пашиняна