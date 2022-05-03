https://ria.ru/20220503/erevan-1786642291.html

В Ереване задержали 155 участников акции протеста оппозиции

В Ереване задержали 155 участников акции протеста оппозиции - РИА Новости, 03.05.2022

В Ереване задержали 155 участников акции протеста оппозиции

Полиция задержала в ходе оппозиционных акций в Ереване во вторник уже 155 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T13:42

2022-05-03T13:42

2022-05-03T17:11

в мире

ереван

армения

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция задержала в ходе оппозиционных акций в Ереване во вторник уже 155 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве."На данный момент задержаны 155 человек", - сказал собеседник агентства.Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.Ранее полиция сообщила о задержании во вторник в Ереване 117 представителей оппозиции, требующей отставки премьера Никола Пашиняна. В городе с утра проводятся масштабные акции протеста с блокированием улиц и основных магистралей республики.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.

ереван

армения

нагорно-карабахская республика

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Столкновения с полицией на протестных акциях в Ереване Митингующие перекрыли улицы Еревана в ходе протестной акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Полиция дежурила на месте проведения митинга. Столкновения участников акции протеста с сотрудниками полиции, а также затрудненное дорожное движение попали на кадры Ruptly во вторник. 2022-05-03T13:42 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения, никол пашинян, нагорно-карабахская республика, видео