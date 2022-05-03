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Противники Пашиняна дошли до здания правительства в Ереване - РИА Новости, 03.05.2022
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Противники Пашиняна дошли до здания правительства в Ереване
Противники Пашиняна дошли до здания правительства в Ереване - РИА Новости, 03.05.2022
Противники Пашиняна дошли до здания правительства в Ереване
Оппозиционеры, устроившие акцию с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна, дошли до здания правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:11
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в мире
ереван
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Оппозиционеры, устроившие акцию с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна, дошли до здания правительства, передает корреспондент РИА Новости.Здание оцеплено полицией. Участники акции начали скандировать лозунги, требуя отставки премьера.Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики. Полиция сообщила о задержании 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы столицы.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.
ереван
армения
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Оцепление возле здания правительства в Ереване
Оппозиционеры, устроившие акцию с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна, дошли до здания правительства, передает корреспондент РИА Новости. Здание оцеплено полицией. Участники акции начали скандировать лозунги, требуя отставки премьера.
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РИА Новости
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в мире, ереван, армения, никол пашинян, видео
Противники Пашиняна дошли до здания правительства в Ереване
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Оппозиционеры, устроившие акцию с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна, дошли до здания правительства, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-03T12:11
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12:11 03.05.2022 (обновлено: 12:25 03.05.2022)
 
Противники Пашиняна дошли до здания правительства в Ереване

Участники акции оппозиции в Ереване за отставку Пашиняна дошли до здания правительства

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Оппозиционеры, устроившие акцию с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна, дошли до здания правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Здание оцеплено полицией. Участники акции начали скандировать лозунги, требуя отставки премьера.
Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики. Полиция сообщила о задержании 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы столицы.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.
 
В миреЕреванАрменияНикол Пашинян
 
 
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