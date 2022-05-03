https://ria.ru/20220503/erevan-1786631764.html

На акциях протеста в Ереване задержали 117 человек

На акциях протеста в Ереване задержали 117 человек - РИА Новости, 03.05.2022

На акциях протеста в Ереване задержали 117 человек

Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник уже 117 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:00

2022-05-03T12:00

2022-05-03T12:12

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армения

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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник уже 117 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве."На данный момент задержаны 117 человек", - сказал собеседник агентства.Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики. Полиция сообщила о задержании 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы столицы.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.

ереван

армения

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения