12:00 03.05.2022 (обновлено: 12:12 03.05.2022)
На акциях протеста в Ереване задержали 117 человек
Полиция задержала 117 человек на акциях протеста оппозиции в Ереване
© Sputnik / Mikael GabrielyanАвтомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения
© Sputnik / Mikael Gabrielyan
Автомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник уже 117 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На данный момент задержаны 117 человек", - сказал собеседник агентства.
Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики. Полиция сообщила о задержании 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы столицы.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.