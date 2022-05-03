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На акциях протеста в Ереване задержали 117 человек - РИА Новости, 03.05.2022
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На акциях протеста в Ереване задержали 117 человек
На акциях протеста в Ереване задержали 117 человек - РИА Новости, 03.05.2022
На акциях протеста в Ереване задержали 117 человек
Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник уже 117 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:00
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в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник уже 117 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве."На данный момент задержаны 117 человек", - сказал собеседник агентства.Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики. Полиция сообщила о задержании 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы столицы.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.
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в мире, ереван, армения
12:00 03.05.2022 (обновлено: 12:12 03.05.2022)
 
На акциях протеста в Ереване задержали 117 человек

Полиция задержала 117 человек на акциях протеста оппозиции в Ереване

© Sputnik / Mikael GabrielyanАвтомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения
Автомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Sputnik / Mikael Gabrielyan
Автомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване задержала в ходе оппозиционных акций во вторник уже 117 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На данный момент задержаны 117 человек", - сказал собеседник агентства.
Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики. Полиция сообщила о задержании 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы столицы.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.
 
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