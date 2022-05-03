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Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил, что его задержали в Ереване
Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил, что его задержали в Ереване - РИА Новости, 03.05.2022
Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил, что его задержали в Ереване
Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян сообщил, что его задержали во вторник на акции протеста оппозиции в Ереване. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:30
2022-05-03T10:30
2022-05-03T10:31
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армения
ереван
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян сообщил, что его задержали во вторник на акции протеста оппозиции в Ереване.Во вторник оппозиционеры проводят масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики."Подвергают приводу. Везут в массивское отделение (отделение полиции района Норкский массив - ред.). Все будет хорошо", - написал Кочарян в своем Telegram.Ранее полиция сообщила о задержании во вторник 70 представителей оппозиции Армении, с утра перекрывающей улицы Еревана. В понедельник во время аналогичных акций, по официальным данным, были задержаны 244 человека.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.
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Участники акции протеста перекрывают улицы Еревана
Оппозиция Армении, требующая отставки премьера страны Никола Пашиняна, перекрывает улицы Еревана. Как ранее заявлял вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян, во вторник оппозиционеры планируют масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.
2022-05-03T10:30
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, ереван, видео
10:30 03.05.2022 (обновлено: 10:31 03.05.2022)
Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил, что его задержали в Ереване
Сын экс-президента Армении Кочаряна Левон сообщил о задержании на акции протеста в Ереване