Рейтинг@Mail.ru
Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил, что его задержали в Ереване - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/erevan-1786621431.html
Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил, что его задержали в Ереване
Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил, что его задержали в Ереване - РИА Новости, 03.05.2022
Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил, что его задержали в Ереване
Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян сообщил, что его задержали во вторник на акции протеста оппозиции в Ереване. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:30
2022-05-03T10:31
в мире
армения
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600514241_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5a64845973267c46803a78af5422a767.jpg
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян сообщил, что его задержали во вторник на акции протеста оппозиции в Ереване.Во вторник оппозиционеры проводят масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики."Подвергают приводу. Везут в массивское отделение (отделение полиции района Норкский массив - ред.). Все будет хорошо", - написал Кочарян в своем Telegram.Ранее полиция сообщила о задержании во вторник 70 представителей оппозиции Армении, с утра перекрывающей улицы Еревана. В понедельник во время аналогичных акций, по официальным данным, были задержаны 244 человека.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Участники акции протеста перекрывают улицы Еревана
Оппозиция Армении, требующая отставки премьера страны Никола Пашиняна, перекрывает улицы Еревана. Как ранее заявлял вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян, во вторник оппозиционеры планируют масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.
2022-05-03T10:30
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600514241_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_7728e4ab91a9c6af417d9b375d4b735a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, видео
Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил, что его задержали в Ереване
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян сообщил, что его задержали во вторник на акции протеста оппозиции в Ереване.
2022-05-03T10:30
true
PT0M35S
10:30 03.05.2022 (обновлено: 10:31 03.05.2022)
 
Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил, что его задержали в Ереване

Сын экс-президента Армении Кочаряна Левон сообщил о задержании на акции протеста в Ереване

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время митинга оппозиции в Ереване
Сотрудники полиции во время митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во время митинга оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян сообщил, что его задержали во вторник на акции протеста оппозиции в Ереване.
Во вторник оппозиционеры проводят масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.
"Подвергают приводу. Везут в массивское отделение (отделение полиции района Норкский массив - ред.). Все будет хорошо", - написал Кочарян в своем Telegram.
Ранее полиция сообщила о задержании во вторник 70 представителей оппозиции Армении, с утра перекрывающей улицы Еревана. В понедельник во время аналогичных акций, по официальным данным, были задержаны 244 человека.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.
 
В миреАрменияЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала