09:16 03.05.2022 (обновлено: 09:37 03.05.2022)
В Ереване задержали 70 участников акций протеста
Полиция задержала 70 участников акций протеста оппозиции в Ереване
© Sputnik / Mikael GabrielyanАвтомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения
© Sputnik / Mikael Gabrielyan
Автомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Ереванская полиция задержала во вторник 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы Еревана, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
Во вторник оппозиционеры проводят масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.
"По состоянию на 10.00 (09.00 мск) в полицейские отделения Еревана доставлены 70 человек", - сказал собеседник агентства.
В понедельник во время аналогичных акций, по официальным данным, были задержаны 244 человека.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинг.