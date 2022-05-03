https://ria.ru/20220503/erevan-1786614894.html

В Ереване задержали 70 участников акций протеста

В Ереване задержали 70 участников акций протеста - РИА Новости, 03.05.2022

В Ереване задержали 70 участников акций протеста

Ереванская полиция задержала во вторник 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы Еревана, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T09:16

2022-05-03T09:16

2022-05-03T09:37

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армения

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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Ереванская полиция задержала во вторник 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы Еревана, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.Во вторник оппозиционеры проводят масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.В понедельник во время аналогичных акций, по официальным данным, были задержаны 244 человека.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинг.

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армения

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения