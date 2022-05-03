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В Ереване задержали 70 участников акций протеста - РИА Новости, 03.05.2022
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В Ереване задержали 70 участников акций протеста
В Ереване задержали 70 участников акций протеста - РИА Новости, 03.05.2022
В Ереване задержали 70 участников акций протеста
Ереванская полиция задержала во вторник 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы Еревана, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:16
2022-05-03T09:37
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Ереванская полиция задержала во вторник 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы Еревана, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.Во вторник оппозиционеры проводят масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.В понедельник во время аналогичных акций, по официальным данным, были задержаны 244 человека.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинг.
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в мире, ереван, армения
09:16 03.05.2022 (обновлено: 09:37 03.05.2022)
 
В Ереване задержали 70 участников акций протеста

Полиция задержала 70 участников акций протеста оппозиции в Ереване

© Sputnik / Mikael GabrielyanАвтомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения
Автомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Sputnik / Mikael Gabrielyan
Автомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Ереванская полиция задержала во вторник 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы Еревана, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
Во вторник оппозиционеры проводят масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.
"По состоянию на 10.00 (09.00 мск) в полицейские отделения Еревана доставлены 70 человек", - сказал собеседник агентства.
В понедельник во время аналогичных акций, по официальным данным, были задержаны 244 человека.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинг.
 
В миреЕреванАрмения
 
 
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