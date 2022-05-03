https://ria.ru/20220503/erevan-1786612868.html
В Ереване полиция начала задерживать оппозиционеров
В Ереване полиция начала задерживать оппозиционеров - РИА Новости, 03.05.2022
В Ереване полиция начала задерживать оппозиционеров
Полиция начала задержания представителей оппозиции Армении, требующих отставки премьера страны Никола Пашиняна и с утра перекрывающих улицы Еревана, передает... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:51
2022-05-03T08:51
2022-05-03T09:02
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция начала задержания представителей оппозиции Армении, требующих отставки премьера страны Никола Пашиняна и с утра перекрывающих улицы Еревана, передает Sputnik Армения.Во вторник оппозиционеры планируют масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.В понедельник вовремя аналогичных акций по официальным данным были задержаны 244 человека.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
08:51 03.05.2022 (обновлено: 09:02 03.05.2022)
В Ереване полиция начала задерживать оппозиционеров
Полиция начала задерживать оппозиционеров, перекрывших улицы в Ереване