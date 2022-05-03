https://ria.ru/20220503/erevan-1786612868.html

В Ереване полиция начала задерживать оппозиционеров

В Ереване полиция начала задерживать оппозиционеров - РИА Новости, 03.05.2022

В Ереване полиция начала задерживать оппозиционеров

Полиция начала задержания представителей оппозиции Армении, требующих отставки премьера страны Никола Пашиняна и с утра перекрывающих улицы Еревана, передает... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T08:51

2022-05-03T08:51

2022-05-03T09:02

в мире

ереван

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786536005_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_2a3532f5625fa1f2aa53bd271192c582.jpg

ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Полиция начала задержания представителей оппозиции Армении, требующих отставки премьера страны Никола Пашиняна и с утра перекрывающих улицы Еревана, передает Sputnik Армения.Во вторник оппозиционеры планируют масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.В понедельник вовремя аналогичных акций по официальным данным были задержаны 244 человека.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митингах.

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения