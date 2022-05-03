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Экс-боевик рассказал о случае с убийством энергетика в Донбассе в 2014 году - РИА Новости, 03.05.2022
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Экс-боевик рассказал о случае с убийством энергетика в Донбассе в 2014 году
Экс-боевик рассказал о случае с убийством энергетика в Донбассе в 2014 году - РИА Новости, 03.05.2022
Экс-боевик рассказал о случае с убийством энергетика в Донбассе в 2014 году
Бывшая участница украинского неонацистского батальона "Айдар" Надежда Савченко в 2014 году в ходе карательной операции в Донбассе не разрешила гражданскому... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T05:13
2022-05-03T05:13
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ХЕРСОН, 3 мая — РИА Новости. Бывшая участница украинского неонацистского батальона "Айдар" Надежда Савченко в 2014 году в ходе карательной операции в Донбассе не разрешила гражданскому специалисту проехать на Луганскую теплоэлектростанцию, после чего этого человека "айдаровцы" расстреляли, а его легковой автомобиль забрали себе, рассказал РИА Новости экс-боевик нацбатальона Виталий Баштанник.Он задержан и дает показания российским силовикам.По словам Баштанника, он однажды стал свидетелем того, как "Савченко Надежда остановила "Волгу". Сидевший в машине гражданский человек сказал, что он — специалист по теплоэлектроцентралям и едет на Луганскую ТЭС.Савченко в 2014 году воевала в Донбассе в составе нацбатальона "Айдар". По данным Следственного комитета РФ, в июне 2014 года во время военных действий в районе Луганска Савченко, узнав координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, передала их украинским вооруженным формированиям. По этим координатам был произведен артиллерийский обстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.После этого Савченко без документов под видом беженки пересекла границу России и была задержана при проверке документов. Савченко осудили в РФ на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину. Была депутатом Верховной Рады. В 2018 году Служба безопасности Украины арестовала Савченко по подозрению в подготовке терактов в центре Киева, в 2019 году ее освободили из-под стражи.
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в мире, донбасс, россия, луганск, украина, херсон
05:13 03.05.2022
 
Экс-боевик рассказал о случае с убийством энергетика в Донбассе в 2014 году

Экс-боевик Баштанник: "айдаровцы" в 2014 году из-за Савченко убили энергетика в Донбассе

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР
Военнослужащий ДНР - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащий ДНР. Архивное фото
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ХЕРСОН, 3 мая — РИА Новости. Бывшая участница украинского неонацистского батальона "Айдар" Надежда Савченко в 2014 году в ходе карательной операции в Донбассе не разрешила гражданскому специалисту проехать на Луганскую теплоэлектростанцию, после чего этого человека "айдаровцы" расстреляли, а его легковой автомобиль забрали себе, рассказал РИА Новости экс-боевик нацбатальона Виталий Баштанник.
Он задержан и дает показания российским силовикам.
По словам Баштанника, он однажды стал свидетелем того, как "Савченко Надежда остановила "Волгу". Сидевший в машине гражданский человек сказал, что он — специалист по теплоэлектроцентралям и едет на Луганскую ТЭС.

"Она кому-то позвонила, сказала: "Не пропускать, ему там делать нечего". Он разворачивается, едет в сторону Луганска… В итоге его расстреляли, машину забрали", — сказал Баштанник.

Савченко в 2014 году воевала в Донбассе в составе нацбатальона "Айдар". По данным Следственного комитета РФ, в июне 2014 года во время военных действий в районе Луганска Савченко, узнав координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, передала их украинским вооруженным формированиям. По этим координатам был произведен артиллерийский обстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
После этого Савченко без документов под видом беженки пересекла границу России и была задержана при проверке документов. Савченко осудили в РФ на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину. Была депутатом Верховной Рады. В 2018 году Служба безопасности Украины арестовала Савченко по подозрению в подготовке терактов в центре Киева, в 2019 году ее освободили из-под стражи.
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