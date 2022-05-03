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В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков - РИА Новости, 03.05.2022
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Туризм
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В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков
В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков - РИА Новости, 03.05.2022
В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков
Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России, сам документ в ближайшее время будет доступен на сайте Ростуризма,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:26
2022-05-03T12:26
туризм
михаил мишустин
россия
новости - туризм
гид
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России, сам документ в ближайшее время будет доступен на сайте Ростуризма, сообщает пресс-служба кабмина.Там считают, что "мера поможет повысить качество туристических услуг. Постановление о правилах ведения такого реестра подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в релизе.Путешественники и представители турбизнеса смогут благодаря такой инициативе узнавать информацию об экскурсоводах, городских гидах и гидах-переводчиках, работающих в России. Кроме того, в документе будут сведения о регионах, в которых они вправе оказывать свои услуги.Также уточняется, что претендентам на попадание в реестр необходимо будет пройти аттестацию в специальных комиссиях.
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Ольга Распопова
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михаил мишустин, россия, новости - туризм, гид
12:26 03.05.2022
 
В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков

Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуристы в Александровском саду в Москве
Туристы в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России, сам документ в ближайшее время будет доступен на сайте Ростуризма, сообщает пресс-служба кабмина.
Там считают, что "мера поможет повысить качество туристических услуг. Постановление о правилах ведения такого реестра подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в релизе.
"Решение позволит повысить качество предлагаемых туристических услуг и обезопасить граждан от мошенников, а также создать прозрачный и контролируемый рынок экскурсионных услуг", – заключили в пресс-службе кабмина.
Путешественники и представители турбизнеса смогут благодаря такой инициативе узнавать информацию об экскурсоводах, городских гидах и гидах-переводчиках, работающих в России. Кроме того, в документе будут сведения о регионах, в которых они вправе оказывать свои услуги.
Также уточняется, что претендентам на попадание в реестр необходимо будет пройти аттестацию в специальных комиссиях.
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