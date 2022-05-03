https://ria.ru/20220503/ekskursovod-1786634232.html

В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков

В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков - РИА Новости, 03.05.2022

В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков

Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России, сам документ в ближайшее время будет доступен на сайте Ростуризма,... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:26

2022-05-03T12:26

2022-05-03T12:26

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михаил мишустин

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новости - туризм

гид

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России, сам документ в ближайшее время будет доступен на сайте Ростуризма, сообщает пресс-служба кабмина.Там считают, что "мера поможет повысить качество туристических услуг. Постановление о правилах ведения такого реестра подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в релизе.Путешественники и представители турбизнеса смогут благодаря такой инициативе узнавать информацию об экскурсоводах, городских гидах и гидах-переводчиках, работающих в России. Кроме того, в документе будут сведения о регионах, в которых они вправе оказывать свои услуги.Также уточняется, что претендентам на попадание в реестр необходимо будет пройти аттестацию в специальных комиссиях.

https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769392317.html

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Ольга Распопова

Ольга Распопова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Распопова

михаил мишустин, россия, новости - туризм, гид