https://ria.ru/20220503/ekskursovod-1786634232.html
В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков
В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков - РИА Новости, 03.05.2022
В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков
Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России, сам документ в ближайшее время будет доступен на сайте Ростуризма,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:26
2022-05-03T12:26
2022-05-03T12:26
туризм
михаил мишустин
россия
новости - туризм
гид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147975/67/1479756749_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_ebe3eaa908dbf558ccb724a13e60aad7.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России, сам документ в ближайшее время будет доступен на сайте Ростуризма, сообщает пресс-служба кабмина.Там считают, что "мера поможет повысить качество туристических услуг. Постановление о правилах ведения такого реестра подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в релизе.Путешественники и представители турбизнеса смогут благодаря такой инициативе узнавать информацию об экскурсоводах, городских гидах и гидах-переводчиках, работающих в России. Кроме того, в документе будут сведения о регионах, в которых они вправе оказывать свои услуги.Также уточняется, что претендентам на попадание в реестр необходимо будет пройти аттестацию в специальных комиссиях.
https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769392317.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147975/67/1479756749_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_25a95309a0a9b94e41c2d993dae58dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, новости - туризм, гид
В России создадут единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков
Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России, сам документ в ближайшее время будет доступен на сайте Ростуризма, сообщает пресс-служба кабмина.
Там считают, что "мера поможет повысить качество туристических услуг. Постановление о правилах ведения такого реестра подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в релизе.
"Решение позволит повысить качество предлагаемых туристических услуг и обезопасить граждан от мошенников, а также создать прозрачный и контролируемый рынок экскурсионных услуг", – заключили в пресс-службе кабмина.
Путешественники и представители турбизнеса смогут благодаря такой инициативе узнавать информацию об экскурсоводах, городских гидах и гидах-переводчиках, работающих в России. Кроме того, в документе будут сведения о регионах, в которых они вправе оказывать свои услуги.
Также уточняется, что претендентам на попадание в реестр необходимо будет пройти аттестацию в специальных комиссиях.