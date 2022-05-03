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СМИ: дрон со взрывчаткой запустили в Приднестровье из Одесской области
СМИ: дрон со взрывчаткой запустили в Приднестровье из Одесской области - РИА Новости, 03.05.2022
СМИ: дрон со взрывчаткой запустили в Приднестровье из Одесской области
Беспилотник, с помощью которого предполагался теракт на радиотелецентре Маяк в ПМР, был запущен из села Рымаревка Окнянского района Одесской области, что в 6... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T18:33
2022-05-03T18:33
2022-05-03T18:33
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ТИРАСПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Беспилотник, с помощью которого предполагался теракт на радиотелецентре Маяк в ПМР, был запущен из села Рымаревка Окнянского района Одесской области, что в 6 километрах от радиотелецентра, сообщил телеканал ТСВ.Ранее МВД Приднестровья подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта при помощи беспилотника. В ведомстве сообщили, что "злоумышленники планировали диверсию, их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра".
https://ria.ru/20220429/ugroza-1786259462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приднестровская молдавская республика, одесская область, украина
СМИ: дрон со взрывчаткой запустили в Приднестровье из Одесской области
ТСВ: беспилотник со взрывчаткой запустили в сторону Маяка в ПМР из села в Одесской области