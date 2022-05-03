Рейтинг@Mail.ru
Часть Донецка осталась без электричества из-за обстрела - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/donetsk-1786701359.html
Часть Донецка осталась без электричества из-за обстрела
Часть Донецка осталась без электричества из-за обстрела - РИА Новости, 03.05.2022
Часть Донецка осталась без электричества из-за обстрела
Более 22 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецке в результате обстрела Петровского района со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T23:37
2022-05-03T23:37
в мире
владимир путин
донецк (днр)
петровский район
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774005920_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_cb53d1b12182f516bba544b3eed3f645.jpg
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Более 22 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецке в результате обстрела Петровского района со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство информировало, что украинские войска в 22.00 (время совпадает с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждении Кировских электросетей из-за обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. На данный момент обесточены 160 трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка, более 22 тысяч абонентов лишены электроснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/donbass-1786670165.html
донецк (днр)
петровский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774005920_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_15d931a51fc89592af84ed9b79eb449a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецк (днр), петровский район, украина, сцкк
23:37 03.05.2022
 
Часть Донецка осталась без электричества из-за обстрела

СЦКК: более 22 тысяч абонентов остались без электричества в Донецке в результате обстрела

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Более 22 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецке в результате обстрела Петровского района со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство информировало, что украинские войска в 22.00 (время совпадает с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Осколки снаряда на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 17:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждении Кировских электросетей из-за обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. На данный момент обесточены 160 трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка, более 22 тысяч абонентов лишены электроснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)Петровский районУкраинаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала