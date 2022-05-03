Часть Донецка осталась без электричества из-за обстрела
СЦКК: более 22 тысяч абонентов остались без электричества в Донецке в результате обстрела
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Более 22 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецке в результате обстрела Петровского района со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство информировало, что украинские войска в 22.00 (время совпадает с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждении Кировских электросетей из-за обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. На данный момент обесточены 160 трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка, более 22 тысяч абонентов лишены электроснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.