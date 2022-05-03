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Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских националистов - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/dnr-1786679081.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских националистов - РИА Новости, 03.05.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР с начала текущих суток уничтожили 28 украинских националистов и один танк. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T19:10
2022-05-03T19:21
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР с начала текущих суток уничтожили 28 украинских националистов и один танк.Отмечается, что также захвачены две 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и полевой артиллерийский склад.По сообщению Народной милиции, за прошедшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР, двенадцать получили ранения.Украинские войска во вторник выпустили более 100 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, говорится в заявлении Народной милиции республики."С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов", - сообщается в заявлении.В заявлении отмечается, что под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:10 03.05.2022 (обновлено: 19:21 03.05.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 28 украинских националистов за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР с начала текущих суток уничтожили 28 украинских националистов и один танк.
"С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 28 украинских националистов, один танк, один бронетранспортёр и два грузовых транспортных средства", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.
Отмечается, что также захвачены две 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и полевой артиллерийский склад.
По сообщению Народной милиции, за прошедшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР, двенадцать получили ранения.
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Украинские войска во вторник выпустили более 100 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, говорится в заявлении Народной милиции республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов", - сообщается в заявлении.
В заявлении отмечается, что под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов в ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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