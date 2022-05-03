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Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР - РИА Новости, 03.05.2022
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли Луганское в Донецкой народной республике, выпущено три гранаты из РПГ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:29
2022-05-03T15:29
2022-05-03T15:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Луганское в Донецкой народной республике, выпущено три гранаты из РПГ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено три гранаты из РПГ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/donbass-1783747395.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, telegram (приложение)
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 3 гранаты из РПГ по н.п. Луганское