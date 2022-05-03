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Диалог с папой Римским всегда важен для Москвы, заявил посол России - РИА Новости, 03.05.2022
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Диалог с папой Римским всегда важен для Москвы, заявил посол России
Диалог с папой Римским всегда важен для Москвы, заявил посол России - РИА Новости, 03.05.2022
Диалог с папой Римским всегда важен для Москвы, заявил посол России
При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, заявил во вторник РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:30
2022-05-03T11:39
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
москва
россия
украина
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ВАТИКАН, 3 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, заявил во вторник РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев."При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, и понтифик - всегда желанный собеседник", - сказал российский дипломат.В опубликованном во вторник интервью миланской газете Corriere della Sera папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в целях содействия достижению мира на Украине. Он также отметил, что пока не собирается в Киев, поскольку намерен прежде посетить Москву.
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в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), москва, россия, украина, владимир путин
11:30 03.05.2022 (обновлено: 11:39 03.05.2022)
 
Диалог с папой Римским всегда важен для Москвы, заявил посол России

Посол России в Ватикане: диалог с папой Римским важен для Москвы при любой ситуации в мире

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск поздравил христиан в ходе обращения к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана
Папа Римский Франциск поздравил христиан в ходе обращения к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск поздравил христиан в ходе обращения к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 3 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, заявил во вторник РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.
"При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, и понтифик - всегда желанный собеседник", - сказал российский дипломат.
В опубликованном во вторник интервью миланской газете Corriere della Sera папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в целях содействия достижению мира на Украине. Он также отметил, что пока не собирается в Киев, поскольку намерен прежде посетить Москву.
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