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Диалог с папой Римским всегда важен для Москвы, заявил посол России

Диалог с папой Римским всегда важен для Москвы, заявил посол России - РИА Новости, 03.05.2022

Диалог с папой Римским всегда важен для Москвы, заявил посол России

При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, заявил во вторник РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:30

2022-05-03T11:30

2022-05-03T11:39

в мире

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

москва

россия

украина

владимир путин

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ВАТИКАН, 3 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, заявил во вторник РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев."При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, и понтифик - всегда желанный собеседник", - сказал российский дипломат.В опубликованном во вторник интервью миланской газете Corriere della Sera папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в целях содействия достижению мира на Украине. Он также отметил, что пока не собирается в Киев, поскольку намерен прежде посетить Москву.

https://ria.ru/20220503/religiya-1786621566.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), москва, россия, украина, владимир путин