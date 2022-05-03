https://ria.ru/20220503/dialog-1786628681.html
Диалог с папой Римским всегда важен для Москвы, заявил посол России
Диалог с папой Римским всегда важен для Москвы, заявил посол России - РИА Новости, 03.05.2022
Диалог с папой Римским всегда важен для Москвы, заявил посол России
При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, заявил во вторник РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:30
2022-05-03T11:30
2022-05-03T11:39
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
москва
россия
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785173446_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_875b241451d687b8e1174bb83f7c7224.jpg
ВАТИКАН, 3 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, заявил во вторник РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев."При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, и понтифик - всегда желанный собеседник", - сказал российский дипломат.В опубликованном во вторник интервью миланской газете Corriere della Sera папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в целях содействия достижению мира на Украине. Он также отметил, что пока не собирается в Киев, поскольку намерен прежде посетить Москву.
https://ria.ru/20220503/religiya-1786621566.html
ватикан
москва
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785173446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7b46cb715ee75eed5f25fe443dddbf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), москва, россия, украина, владимир путин
11:30 03.05.2022 (обновлено: 11:39 03.05.2022)
Диалог с папой Римским всегда важен для Москвы, заявил посол России
Посол России в Ватикане: диалог с папой Римским важен для Москвы при любой ситуации в мире