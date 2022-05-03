Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших из окна в Ногинске - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/deti-1786641789.html
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших из окна в Ногинске
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших из окна в Ногинске - РИА Новости, 03.05.2022
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших из окна в Ногинске
Жизни детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске ничего не угрожает, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести, сообщила детский... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T13:37
2022-05-03T13:37
происшествия
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
ногинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жизни детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске ничего не угрожает, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести, сообщила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.В понедельник старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что двое детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске, госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга и ушибами, следователи начали проверку. По предварительным данным, семья, в которой воспитываются дети, благополучная, на учетах не состоит, отец мальчиков вышел из квартиры на 10 минут, в то самое время дети и выпали из окна. В Telegram-канале Ногинской центральной районной больницы сообщили, что состояние детей стабильное, они отправлены в детскую больницу Люберец."Один из них упал на клумбу, второго, младшего, заметили и успели поймать прохожие. Сейчас братья в больнице, врачи говорят, что они в состоянии средней тяжести. Трагедия произошла в тот момент, когда папа вышел в магазин, а мама была на работе. Семья самая обыкновенная, полная, в поле зрения органов системы профилактики не попадала… Сейчас их (детей - ред.) жизни ничто не угрожает", - уточнила Мишонова.Как отмечает омбудсмен, по словам отца, перед уходом он закрыл все окна. Дети открыли окно сами, предполагается, что они ждали папу. Специальных запоров на окнах не было."С начала года в Подмосковье из окон выпали уже 16 детей, двое из них погибли. В прошлом году в регионе из окон выпали 109 малышей, 14 из них погибли. Я прошу всех быть осторожными! Если в вашем доме есть ребенок, не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте только режим проветривания! Установите специальные запоры для окон! И помните: москитная сетка не спасет малыша от падения из окна", - добавила Мишонова.
https://realty.ria.ru/20210803/opasnost-1743236165.html
московская область (подмосковье)
ногинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164f469e1983c53dd58fba2f99cb43cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, ногинск
13:37 03.05.2022
 
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших из окна в Ногинске

Омбудсмен Мишонова: выпавшие из окна в Ногинске дети находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жизни детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске ничего не угрожает, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести, сообщила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.
В понедельник старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что двое детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске, госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга и ушибами, следователи начали проверку. По предварительным данным, семья, в которой воспитываются дети, благополучная, на учетах не состоит, отец мальчиков вышел из квартиры на 10 минут, в то самое время дети и выпали из окна. В Telegram-канале Ногинской центральной районной больницы сообщили, что состояние детей стабильное, они отправлены в детскую больницу Люберец.
"Один из них упал на клумбу, второго, младшего, заметили и успели поймать прохожие. Сейчас братья в больнице, врачи говорят, что они в состоянии средней тяжести. Трагедия произошла в тот момент, когда папа вышел в магазин, а мама была на работе. Семья самая обыкновенная, полная, в поле зрения органов системы профилактики не попадала… Сейчас их (детей - ред.) жизни ничто не угрожает", - уточнила Мишонова.
Как отмечает омбудсмен, по словам отца, перед уходом он закрыл все окна. Дети открыли окно сами, предполагается, что они ждали папу. Специальных запоров на окнах не было.
"С начала года в Подмосковье из окон выпали уже 16 детей, двое из них погибли. В прошлом году в регионе из окон выпали 109 малышей, 14 из них погибли. Я прошу всех быть осторожными! Если в вашем доме есть ребенок, не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте только режим проветривания! Установите специальные запоры для окон! И помните: москитная сетка не спасет малыша от падения из окна", - добавила Мишонова.
Дом великана на Арбате - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа 2021, 03:00
Врач назвал самые опасные для детей места в квартире
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ксения МишоноваНогинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала