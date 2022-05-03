https://ria.ru/20220503/deti-1786641789.html

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших из окна в Ногинске

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших из окна в Ногинске - РИА Новости, 03.05.2022

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших из окна в Ногинске

Жизни детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске ничего не угрожает, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести, сообщила детский... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T13:37

2022-05-03T13:37

2022-05-03T13:37

происшествия

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

ногинск

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жизни детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске ничего не угрожает, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести, сообщила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.В понедельник старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что двое детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске, госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга и ушибами, следователи начали проверку. По предварительным данным, семья, в которой воспитываются дети, благополучная, на учетах не состоит, отец мальчиков вышел из квартиры на 10 минут, в то самое время дети и выпали из окна. В Telegram-канале Ногинской центральной районной больницы сообщили, что состояние детей стабильное, они отправлены в детскую больницу Люберец."Один из них упал на клумбу, второго, младшего, заметили и успели поймать прохожие. Сейчас братья в больнице, врачи говорят, что они в состоянии средней тяжести. Трагедия произошла в тот момент, когда папа вышел в магазин, а мама была на работе. Семья самая обыкновенная, полная, в поле зрения органов системы профилактики не попадала… Сейчас их (детей - ред.) жизни ничто не угрожает", - уточнила Мишонова.Как отмечает омбудсмен, по словам отца, перед уходом он закрыл все окна. Дети открыли окно сами, предполагается, что они ждали папу. Специальных запоров на окнах не было."С начала года в Подмосковье из окон выпали уже 16 детей, двое из них погибли. В прошлом году в регионе из окон выпали 109 малышей, 14 из них погибли. Я прошу всех быть осторожными! Если в вашем доме есть ребенок, не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте только режим проветривания! Установите специальные запоры для окон! И помните: москитная сетка не спасет малыша от падения из окна", - добавила Мишонова.

https://realty.ria.ru/20210803/opasnost-1743236165.html

московская область (подмосковье)

ногинск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, ногинск