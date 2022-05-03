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Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших из окна в Ногинске
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших из окна в Ногинске - РИА Новости, 03.05.2022
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших из окна в Ногинске
Жизни детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске ничего не угрожает, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести, сообщила детский... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T13:37
2022-05-03T13:37
2022-05-03T13:37
происшествия
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
ногинск
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жизни детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске ничего не угрожает, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести, сообщила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.В понедельник старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что двое детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске, госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга и ушибами, следователи начали проверку. По предварительным данным, семья, в которой воспитываются дети, благополучная, на учетах не состоит, отец мальчиков вышел из квартиры на 10 минут, в то самое время дети и выпали из окна. В Telegram-канале Ногинской центральной районной больницы сообщили, что состояние детей стабильное, они отправлены в детскую больницу Люберец."Один из них упал на клумбу, второго, младшего, заметили и успели поймать прохожие. Сейчас братья в больнице, врачи говорят, что они в состоянии средней тяжести. Трагедия произошла в тот момент, когда папа вышел в магазин, а мама была на работе. Семья самая обыкновенная, полная, в поле зрения органов системы профилактики не попадала… Сейчас их (детей - ред.) жизни ничто не угрожает", - уточнила Мишонова.Как отмечает омбудсмен, по словам отца, перед уходом он закрыл все окна. Дети открыли окно сами, предполагается, что они ждали папу. Специальных запоров на окнах не было."С начала года в Подмосковье из окон выпали уже 16 детей, двое из них погибли. В прошлом году в регионе из окон выпали 109 малышей, 14 из них погибли. Я прошу всех быть осторожными! Если в вашем доме есть ребенок, не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте только режим проветривания! Установите специальные запоры для окон! И помните: москитная сетка не спасет малыша от падения из окна", - добавила Мишонова.
https://realty.ria.ru/20210803/opasnost-1743236165.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, ногинск
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших из окна в Ногинске
Омбудсмен Мишонова: выпавшие из окна в Ногинске дети находятся в состоянии средней тяжести
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жизни детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске ничего не угрожает, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести, сообщила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.
В понедельник старший помощник руководителя подмосковного главка СК
РФ Ольга Врадий сообщила, что двое детей, выпавших из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске
, госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга и ушибами, следователи начали проверку. По предварительным данным, семья, в которой воспитываются дети, благополучная, на учетах не состоит, отец мальчиков вышел из квартиры на 10 минут, в то самое время дети и выпали из окна. В Telegram-канале Ногинской центральной районной больницы сообщили, что состояние детей стабильное, они отправлены в детскую больницу Люберец
.
"Один из них упал на клумбу, второго, младшего, заметили и успели поймать прохожие. Сейчас братья в больнице, врачи говорят, что они в состоянии средней тяжести. Трагедия произошла в тот момент, когда папа вышел в магазин, а мама была на работе. Семья самая обыкновенная, полная, в поле зрения органов системы профилактики не попадала… Сейчас их (детей - ред.) жизни ничто не угрожает", - уточнила Мишонова.
Как отмечает омбудсмен, по словам отца, перед уходом он закрыл все окна. Дети открыли окно сами, предполагается, что они ждали папу. Специальных запоров на окнах не было.
"С начала года в Подмосковье
из окон выпали уже 16 детей, двое из них погибли. В прошлом году в регионе из окон выпали 109 малышей, 14 из них погибли. Я прошу всех быть осторожными! Если в вашем доме есть ребенок, не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте только режим проветривания! Установите специальные запоры для окон! И помните: москитная сетка не спасет малыша от падения из окна", - добавила Мишонова.