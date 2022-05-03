СК завел дело против националиста, призывавшего убивать российских военных
СК завел дело против украинского националиста, призывавшего убивать российских военных
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинского националиста Владимира Шилова, призывавшего убивать российских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку словам мужчины, который публично призывал "убивать на месте" российских военнослужащих. Отмечается, что ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором Шилов сообщает, что дал приказ не брать в плен российских военных, а убивать их.
"В отношении украинского националиста Владимира Шилова возбуждено уголовное дело по факту призывов к убийствам российских военнослужащих по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства – ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи установили, что Шилов и другие украинские националисты изготовили видеоролик с целью возбуждения ненависти и вражды в отношении военнослужащих ВС РФ.
"Шилов публично сделал заявление, возбуждающее ненависть и вражду по отношению к российским военнослужащим, при этом его слова были сопряжены с угрозой убийства российский военнослужащих", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас следователи устанавливают личности всех участников видео.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.