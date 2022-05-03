https://ria.ru/20220503/dela-1786611038.html
СК завел 14 дел за незаконное уголовное преследование россиян Киевом
СК завел 14 дел за незаконное уголовное преследование россиян Киевом - РИА Новости, 03.05.2022
СК завел 14 дел за незаконное уголовное преследование россиян Киевом
Следственный комитет России возбудил 14 уголовных дел за незаконное уголовное преследование на Украине российских граждан, в том числе депутатов и бывших... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:18
2022-05-03T08:18
2022-05-03T08:18
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
в мире
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Следственный комитет России возбудил 14 уголовных дел за незаконное уголовное преследование на Украине российских граждан, в том числе депутатов и бывших военных, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин."За незаконное привлечение наших граждан к уголовной ответственности в отношении украинских чиновников, юристов СК России возбуждает уголовные дела и привлекает их к установленной законом уголовной ответственности. Следственным комитетом возбуждено 14 таких уголовных дел", - сказал он в интервью RT.Кроме того, Бастрыкин назвал абсурдными решения Украины об уголовном преследовании российских депутатов и других должностных лиц."И я уже не говорю про бывших военнослужащих России, которые много лет назад уволились со службы, однако Украина пытается их обвинить в неких преступлениях. Эти примеры показывают, чего стоит их правосудие", - добавил председатель СК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире
СК завел 14 дел за незаконное уголовное преследование россиян Киевом
СК завел 14 дел за незаконное уголовное преследование Киевом российских граждан