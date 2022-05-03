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СК завел 14 дел за незаконное уголовное преследование россиян Киевом - РИА Новости, 03.05.2022
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СК завел 14 дел за незаконное уголовное преследование россиян Киевом
СК завел 14 дел за незаконное уголовное преследование россиян Киевом - РИА Новости, 03.05.2022
СК завел 14 дел за незаконное уголовное преследование россиян Киевом
Следственный комитет России возбудил 14 уголовных дел за незаконное уголовное преследование на Украине российских граждан, в том числе депутатов и бывших... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:18
2022-05-03T08:18
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
в мире
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​МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Следственный комитет России возбудил 14 уголовных дел за незаконное уголовное преследование на Украине российских граждан, в том числе депутатов и бывших военных, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин."За незаконное привлечение наших граждан к уголовной ответственности в отношении украинских чиновников, юристов СК России возбуждает уголовные дела и привлекает их к установленной законом уголовной ответственности. Следственным комитетом возбуждено 14 таких уголовных дел", - сказал он в интервью RT.Кроме того, Бастрыкин назвал абсурдными решения Украины об уголовном преследовании российских депутатов и других должностных лиц."И я уже не говорю про бывших военнослужащих России, которые много лет назад уволились со службы, однако Украина пытается их обвинить в неких преступлениях. Эти примеры показывают, чего стоит их правосудие", - добавил председатель СК.
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россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире
08:18 03.05.2022
 
СК завел 14 дел за незаконное уголовное преследование россиян Киевом

СК завел 14 дел за незаконное уголовное преследование Киевом российских граждан

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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​МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Следственный комитет России возбудил 14 уголовных дел за незаконное уголовное преследование на Украине российских граждан, в том числе депутатов и бывших военных, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"За незаконное привлечение наших граждан к уголовной ответственности в отношении украинских чиновников, юристов СК России возбуждает уголовные дела и привлекает их к установленной законом уголовной ответственности. Следственным комитетом возбуждено 14 таких уголовных дел", - сказал он в интервью RT.
Глава СК России Александр Бастрыкин
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Кроме того, Бастрыкин назвал абсурдными решения Украины об уголовном преследовании российских депутатов и других должностных лиц.
"И я уже не говорю про бывших военнослужащих России, которые много лет назад уволились со службы, однако Украина пытается их обвинить в неких преступлениях. Эти примеры показывают, чего стоит их правосудие", - добавил председатель СК.
 
РоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВ мире
 
 
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