https://ria.ru/20220503/covid-1786649357.html
В Казахстане разрешили проводить повторную полную вакцинацию от COVID-19
В Казахстане разрешили проводить повторную полную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 03.05.2022
В Казахстане разрешили проводить повторную полную вакцинацию от COVID-19
Власти Казахстана разрешили населению проходить повторную полную вакцинацию против COVID-19 препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:38
2022-05-03T14:38
2022-05-03T14:38
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НУР-СУЛТАН, 3 мая – РИА Новости. Власти Казахстана разрешили населению проходить повторную полную вакцинацию против COVID-19 препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению коронавирусной инфекции.Согласно данным МВК, соответствующее постановление подписала во вторник главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова."Допускается проведение повторного полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения", - говорится в тексте постановления.Казахстанцы могут пройти эту процедуру только после дачи добровольного информированного согласия на ее проведение.Интервал между последней прививкой против COVID-19 и повторным полным курсом должен составлять не менее трех месяцев, указывается в документе.Министерство здравоохранения республики во вторник сообщило, что в Казахстане за минувшие сутки выявлено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20220429/vaktsinatsiya-1786247836.html
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в мире, здоровье - общество, казахстан, коронавирус в россии
В Казахстане разрешили проводить повторную полную вакцинацию от COVID-19
Комиссия по нераспространению Covid-19: в Казахстане разрешили повторную полную вакцинацию
НУР-СУЛТАН, 3 мая – РИА Новости. Власти Казахстана разрешили населению проходить повторную полную вакцинацию против COVID-19 препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению коронавирусной инфекции.
Согласно данным МВК, соответствующее постановление подписала во вторник главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.
"Допускается проведение повторного полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения", - говорится в тексте постановления.
Казахстанцы могут пройти эту процедуру только после дачи добровольного информированного согласия на ее проведение.
Интервал между последней прививкой против COVID-19 и повторным полным курсом должен составлять не менее трех месяцев, указывается в документе.
Министерство здравоохранения республики во вторник сообщило, что в Казахстане
за минувшие сутки выявлено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.