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Четырехдневную рабочую неделю введут в недалеком будущем, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.05.2022
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Четырехдневную рабочую неделю введут в недалеком будущем, заявили в Госдуме
Четырехдневную рабочую неделю введут в недалеком будущем, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.05.2022
Четырехдневную рабочую неделю введут в недалеком будущем, заявили в Госдуме
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе —... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T06:59
2022-05-03T10:30
общество
госдума рф
россия
москва
лдпр
ярослав нилов
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего, об этом он заявил РИА Новости."Считаю, переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости. Тем более в разгар пандемии это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия. Но главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна", — сообщил парламентарий.При этом для отдельных видов и направлений бизнеса такой переход означает прямое сокращение прибыли, отметил он."Мое мнение — рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят", — продолжил политик.Пандемия показала, что нормальный баланс между работой и свободным временем вполне возможен, в условиях технического совершенствования, по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии, отметил Нилов, добавив, что это позволит освободить время на "инвестиции в себя и свой интеллект"."Сегодня в мире идет уже цифровая революция. На предприятиях все меньше требуется физическая сила, а больше умственная. Человек превращается из рабочего в оператора машин. В связи с этим назрела очередная реформа условий труда", — заключил Нилов.
https://ria.ru/20220201/chetyrekhdnevka-1770408233.html
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общество, госдума рф, россия, москва, лдпр, ярослав нилов
06:59 03.05.2022 (обновлено: 10:30 03.05.2022)
 
Четырехдневную рабочую неделю введут в недалеком будущем, заявили в Госдуме

Депутат Нилов: переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего, об этом он заявил РИА Новости.
"Считаю, переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости. Тем более в разгар пандемии это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия. Но главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна", — сообщил парламентарий.
При этом для отдельных видов и направлений бизнеса такой переход означает прямое сокращение прибыли, отметил он.
"Мое мнение — рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят", — продолжил политик.
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"Сегодня в мире идет уже цифровая революция. На предприятиях все меньше требуется физическая сила, а больше умственная. Человек превращается из рабочего в оператора машин. В связи с этим назрела очередная реформа условий труда", — заключил Нилов.
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