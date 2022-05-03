https://ria.ru/20220503/bucha-1786669093.html
Белорус ответил на обвинение Киева в причастности к провокации в Буче
Белорус ответил на обвинение Киева в причастности к провокации в Буче - РИА Новости, 03.05.2022
Белорус ответил на обвинение Киева в причастности к провокации в Буче
Белорус Сергей Колоцей, обвиненный украинскими СМИ и прокуратурой в причастности к событиям в городе Буча под Киевом, заявил, что не выезжал из Белоруссии более РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:35
2022-05-03T17:35
2022-05-03T21:24
в мире
украина
буча
белоруссия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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youtube
владимир путин
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МИНСК, 3 мая — РИА Новости. Белорус Сергей Колоцей, обвиненный украинскими СМИ и прокуратурой в причастности к событиям в городе Буча под Киевом, заявил, что не выезжал из Белоруссии более двух лет.Накануне офис Генпрокурора Украины сообщил, что при помощи журналистов "Следствие. Инфо" якобы установлен подозреваемый в причастности к событиям в Буче российский военнослужащий, идет досудебное расследование, решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Ведомство также опубликовало фотографию этого человека. В свою очередь, издание утверждает, что речь идет об уроженце белорусского Мозыря Сергее Колоцее, который якобы служит в Росгвардии. Журналисты утверждают, что его опознали свидетели на фотографии в окружении российских военнослужащих."Второго мая на Фейсбуке* офиса Генерального прокурора и на Youtube украинского журналиста выложили информацию, в которой утверждают, что я якобы имею отношение к каким-то событиям, происходившим в г. Буча, Украина. В свою очередь, хочу сказать всем тем, кто сейчас пытается использовать эту информацию против меня и моей семьи, что я ко всему этому не имею никакого отношения. <…> За пределы Республики Беларусь я не выезжал более двух лет", — написал Колоцей в своем Instagram*. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к вооруженным силам и вообще никогда не служил в армии.Касательно публикуемых украинской стороной фотографий и видео, где он запечатлен в окружении военнослужащих, Колоцей пояснил, что ранее отправлял крышку багажника автомобиля из белорусского почтового отделения в Россию. По его словам, фото сделано в этом отделении, а крышку багажника он отправил российскому покупателю по объявлению, выставленному еще до устроенной украинскими властями провокации в Буче.Колоцей также заявил, что ему и его семье поступают угрозы после публикаций в украинских СМИ, и призвал "прежде, чем делать какие-то выводы в отношении кого-либо, сначала убедиться в достоверности информации".В Минобороны России ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".В министерстве подчеркнули, что все наши подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220426/putin-1785618621.html
https://ria.ru/20220422/feyk-1784917181.html
https://ria.ru/20220413/provokatsii-1783252395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, буча, белоруссия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, youtube, владимир путин
17:35 03.05.2022 (обновлено: 21:24 03.05.2022)
Белорус ответил на обвинение Киева в причастности к провокации в Буче
Белорус, обвиненный Киевом в причастности к событиям в Буче, заявил, что не был на Украине
МИНСК, 3 мая — РИА Новости. Белорус Сергей Колоцей, обвиненный украинскими СМИ и прокуратурой в причастности к событиям в городе Буча под Киевом, заявил, что не выезжал из Белоруссии более двух лет.
Накануне офис Генпрокурора Украины
сообщил, что при помощи журналистов "Следствие. Инфо" якобы установлен подозреваемый в причастности к событиям в Буче
российский военнослужащий, идет досудебное расследование, решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Ведомство также опубликовало фотографию этого человека. В свою очередь, издание утверждает, что речь идет об уроженце белорусского Мозыря Сергее Колоцее, который якобы служит в Росгвардии
. Журналисты утверждают, что его опознали свидетели на фотографии в окружении российских военнослужащих.
"Второго мая на Фейсбуке* офиса Генерального прокурора и на Youtube
украинского журналиста выложили информацию, в которой утверждают, что я якобы имею отношение к каким-то событиям, происходившим в г. Буча, Украина. В свою очередь, хочу сказать всем тем, кто сейчас пытается использовать эту информацию против меня и моей семьи, что я ко всему этому не имею никакого отношения. <…> За пределы Республики Беларусь я не выезжал более двух лет", — написал Колоцей в своем Instagram*. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к вооруженным силам и вообще никогда не служил в армии.
Касательно публикуемых украинской стороной фотографий и видео, где он запечатлен в окружении военнослужащих, Колоцей пояснил, что ранее отправлял крышку багажника автомобиля из белорусского почтового отделения в Россию. По его словам, фото сделано в этом отделении, а крышку багажника он отправил российскому покупателю по объявлению, выставленному еще до устроенной украинскими властями провокации в Буче.
Колоцей также заявил, что ему и его семье поступают угрозы после публикаций в украинских СМИ, и призвал "прежде, чем делать какие-то выводы в отношении кого-либо, сначала убедиться в достоверности информации".
В Минобороны России ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области
, являются "очередной провокацией".
В министерстве подчеркнули, что все наши подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.