https://ria.ru/20220503/bolgariya-1786655352.html
Руководство "Болгарских почт" отправили в отставку после атаки хакеров
Руководство "Болгарских почт" отправили в отставку после атаки хакеров - РИА Новости, 03.05.2022
Руководство "Болгарских почт" отправили в отставку после атаки хакеров
Правительство Болгарии отправило в отставку руководство почтовой службы страны, которая оказалась фактически парализованной в результате хакерской атаки из-за... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:32
2022-05-03T15:32
2022-05-03T15:32
в мире
технологии
россия
ссср
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763552647_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_b2f09b316324a1891d62c420c9ac1695.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство Болгарии отправило в отставку руководство почтовой службы страны, которая оказалась фактически парализованной в результате хакерской атаки из-за рубежа, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Хакерская атака на госкомпанию "Болгарские почты" началась 16 апреля. С этого момента национальная почта до сих пор не может восстановить ряд основных услуг – пока бесперебойно функционируют лишь выплата пенсий и международные отправления. Ожидается, что оплата внутренних счетов станет возможной лишь после "очистки" или замены компьютеров компании.Об отставке руководства компании объявила во вторник на брифинге вице-премьер по вопросам эффективного управления Калина Константинова. Участники брифинга заявили, что главы почтового оператора после атаки в течение шести часов не выполняли рекомендации по отключению всех серверов от интернета. Таким образом, вирус распространился по внутренним сетям "Болгарских почт", достигнув ее архивов.В команде Константиновой также утверждают, что атаковавший "Болгарские почты" вирус имеет почерк российских хакеров. Он закодирован таким образом, что не может работать в России или странах бывшего СССР. Кроме того, все инструменты взлома были скомпилированы с помощью программного обеспечения Delphi, широко используемого в РФ. Помощники вице-премьера при этом подчеркивают, что эти косвенные свидетельства не доказывают причастность к атаке РФ.Глава государственного агентства по национальной безопасности (ДАНС) Пламен Тончев в свою очередь указал, что на фоне обострившейся геополитической ситуации в интернете в свободном доступе появилось множество инструкций по проведению кибератак, которыми пользуются как обе стороны в войне, так и криминальные контингенты.
https://ria.ru/20220503/gaz-1786603852.html
https://ria.ru/20220429/bolgariya-1786112774.html
россия
ссср
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763552647_535:102:3128:2047_1920x0_80_0_0_f27dfe16dc64b216da1d5c4f76adb476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, ссср, болгария
Руководство "Болгарских почт" отправили в отставку после атаки хакеров
БНТ: правительство отправило в отставку руководство "Болгарских почт" из-за атаки хакеров
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство Болгарии отправило в отставку руководство почтовой службы страны, которая оказалась фактически парализованной в результате хакерской атаки из-за рубежа, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Хакерская атака на госкомпанию "Болгарские почты" началась 16 апреля. С этого момента национальная почта до сих пор не может восстановить ряд основных услуг – пока бесперебойно функционируют лишь выплата пенсий и международные отправления. Ожидается, что оплата внутренних счетов станет возможной лишь после "очистки" или замены компьютеров компании.
Об отставке руководства компании объявила во вторник на брифинге вице-премьер по вопросам эффективного управления Калина Константинова. Участники брифинга заявили, что главы почтового оператора после атаки в течение шести часов не выполняли рекомендации по отключению всех серверов от интернета. Таким образом, вирус распространился по внутренним сетям "Болгарских почт", достигнув ее архивов.
В команде Константиновой также утверждают, что атаковавший "Болгарские почты" вирус имеет почерк российских хакеров. Он закодирован таким образом, что не может работать в России
или странах бывшего СССР
. Кроме того, все инструменты взлома были скомпилированы с помощью программного обеспечения Delphi, широко используемого в РФ. Помощники вице-премьера при этом подчеркивают, что эти косвенные свидетельства не доказывают причастность к атаке РФ.
Глава государственного агентства по национальной безопасности (ДАНС) Пламен Тончев в свою очередь указал, что на фоне обострившейся геополитической ситуации в интернете в свободном доступе появилось множество инструкций по проведению кибератак, которыми пользуются как обе стороны в войне, так и криминальные контингенты.