Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник со взрывчаткой в Приднестровье запустили с украинской стороны - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/bespilotnik-1786666002.html
Беспилотник со взрывчаткой в Приднестровье запустили с украинской стороны
Беспилотник со взрывчаткой в Приднестровье запустили с украинской стороны - РИА Новости, 03.05.2022
Беспилотник со взрывчаткой в Приднестровье запустили с украинской стороны
МВД Приднестровья подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта при помощи беспилотника. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:14
2022-05-03T17:14
украина
в мире
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785890684_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8f3623e9acdf18b97657585a8f50f8c9.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. МВД Приднестровья подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта при помощи беспилотника."После взрывов антенн, произошедших на минувшей неделе, телерадиоцентр находился под усиленной охраной. Ночью 3 мая, патрулируя территорию ПРТЦ, пограничники обнаружили беспилотник. Дрон был нейтрализован", - говорится в сообщении МВД в Telegram.По данным ведомства, "к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, саперы, специалисты исследовали место обнаружения беспилотника и прикрепленный груз"."Дрон диаметром полтора метра собран из различных комплектующих. Оборудование настолько мощное, что способно перемещать грузы до 20 килограмм на расстояние до 30 километров от оператора, который им управляет", - сообщили в МВД.В ведомстве отметили, что "к летательному аппарату была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 сантиметров и 25 сантиметров в диаметре, в котором находилось 2 килограмма пластида"."Во взрывчатку были заложены детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно. Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны", - сообщили в МВД.В ведомстве сообщили, что "злоумышленники планировали диверсию, их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра"."В случае, если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ", - сообщили в МВД.
https://ria.ru/20220503/pridnestrove-1786656585.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785890684_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_23b4659e7c4d3b02c34f0087feb46efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, технологии
17:14 03.05.2022
 
Беспилотник со взрывчаткой в Приднестровье запустили с украинской стороны

МВД: беспилотник в поселке Маяк в Приднестровье был запущен с украинской стороны

© Фото : МВД ПМРБлокпост в Приднестровье
Блокпост в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Фото : МВД ПМР
Блокпост в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. МВД Приднестровья подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта при помощи беспилотника.
"После взрывов антенн, произошедших на минувшей неделе, телерадиоцентр находился под усиленной охраной. Ночью 3 мая, патрулируя территорию ПРТЦ, пограничники обнаружили беспилотник. Дрон был нейтрализован", - говорится в сообщении МВД в Telegram.
По данным ведомства, "к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, саперы, специалисты исследовали место обнаружения беспилотника и прикрепленный груз".
"Дрон диаметром полтора метра собран из различных комплектующих. Оборудование настолько мощное, что способно перемещать грузы до 20 килограмм на расстояние до 30 километров от оператора, который им управляет", - сообщили в МВД.
В ведомстве отметили, что "к летательному аппарату была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 сантиметров и 25 сантиметров в диаметре, в котором находилось 2 килограмма пластида".
"Во взрывчатку были заложены детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно. Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны", - сообщили в МВД.
В ведомстве сообщили, что "злоумышленники планировали диверсию, их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра".
"В случае, если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ", - сообщили в МВД.
Беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный возле радиотелецентра Маяк в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 15:40
В Приднестровье предотвратили теракт на радиотелецентре "Маяк"
 
УкраинаВ миреТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала