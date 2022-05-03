https://ria.ru/20220503/bespilotnik-1786666002.html

Беспилотник со взрывчаткой в Приднестровье запустили с украинской стороны

Беспилотник со взрывчаткой в Приднестровье запустили с украинской стороны - РИА Новости, 03.05.2022

Беспилотник со взрывчаткой в Приднестровье запустили с украинской стороны

МВД Приднестровья подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта при помощи беспилотника. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T17:14

2022-05-03T17:14

2022-05-03T17:14

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ТИРАСПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. МВД Приднестровья подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта при помощи беспилотника."После взрывов антенн, произошедших на минувшей неделе, телерадиоцентр находился под усиленной охраной. Ночью 3 мая, патрулируя территорию ПРТЦ, пограничники обнаружили беспилотник. Дрон был нейтрализован", - говорится в сообщении МВД в Telegram.По данным ведомства, "к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, саперы, специалисты исследовали место обнаружения беспилотника и прикрепленный груз"."Дрон диаметром полтора метра собран из различных комплектующих. Оборудование настолько мощное, что способно перемещать грузы до 20 килограмм на расстояние до 30 километров от оператора, который им управляет", - сообщили в МВД.В ведомстве отметили, что "к летательному аппарату была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 сантиметров и 25 сантиметров в диаметре, в котором находилось 2 килограмма пластида"."Во взрывчатку были заложены детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно. Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны", - сообщили в МВД.В ведомстве сообщили, что "злоумышленники планировали диверсию, их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра"."В случае, если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ", - сообщили в МВД.

https://ria.ru/20220503/pridnestrove-1786656585.html

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украина, в мире, технологии