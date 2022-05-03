https://ria.ru/20220503/bayden-1786699851.html

Байден забыл, кого США поддерживают в конфликте на Украине

Байден забыл, кого США поддерживают в конфликте на Украине - РИА Новости, 03.05.2022

Байден забыл, кого США поддерживают в конфликте на Украине

Президент США Джо Байден перепутал Россию и Украину в официальной речи во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T23:06

2022-05-03T23:06

2022-05-03T23:58

в мире

украина

javelin (птрк)

сша

джо байден

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал Россию и Украину в официальной речи во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины."Прежде, чем Россия атаковала, мы убедились, что у России есть системы Javelin и другое оружие для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова", — произнес американский лидер.В ходе выступления Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений, а также призвал конгресс как можно скорее утвердить дополнительную помощь Киеву.На прошлой неделе глава Белого дома объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на поддержку Украины в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/bayden-1786658735.html

украина

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, javelin (птрк), сша, джо байден