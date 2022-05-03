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Байден забыл, кого США поддерживают в конфликте на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
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Байден забыл, кого США поддерживают в конфликте на Украине
Байден забыл, кого США поддерживают в конфликте на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
Байден забыл, кого США поддерживают в конфликте на Украине
Президент США Джо Байден перепутал Россию и Украину в официальной речи во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T23:06
2022-05-03T23:58
в мире
украина
javelin (птрк)
сша
джо байден
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал Россию и Украину в официальной речи во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины."Прежде, чем Россия атаковала, мы убедились, что у России есть системы Javelin и другое оружие для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова", — произнес американский лидер.В ходе выступления Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений, а также призвал конгресс как можно скорее утвердить дополнительную помощь Киеву.На прошлой неделе глава Белого дома объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на поддержку Украины в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/bayden-1786658735.html
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в мире, украина, javelin (птрк), сша, джо байден
23:06 03.05.2022 (обновлено: 23:58 03.05.2022)
 
Байден забыл, кого США поддерживают в конфликте на Украине

Байден оговорился и заявил, что США снабжали комплексами Javelin Россию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал Россию и Украину в официальной речи во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины.
"Прежде, чем Россия атаковала, мы убедились, что у России есть системы Javelin и другое оружие для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова", — произнес американский лидер.
В ходе выступления Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений, а также призвал конгресс как можно скорее утвердить дополнительную помощь Киеву.
На прошлой неделе глава Белого дома объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на поддержку Украины в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 16:03
Байден перепутал название своей должности, пишет NYP
 
В миреУкраинаJavelin (ПТРК)СШАДжо Байден
 
 
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