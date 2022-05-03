23:06 03.05.2022 (обновлено: 23:58 03.05.2022)
Байден забыл, кого США поддерживают в конфликте на Украине
Байден оговорился и заявил, что США снабжали комплексами Javelin Россию
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал Россию и Украину в официальной речи во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины.
В ходе выступления Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений, а также призвал конгресс как можно скорее утвердить дополнительную помощь Киеву.
На прошлой неделе глава Белого дома объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на поддержку Украины в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.