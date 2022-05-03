https://ria.ru/20220503/bayden-1786698856.html

Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине

Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 03.05.2022

Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине

Президент США Джо Байден призвал конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, в том числе в военной... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T22:45

2022-05-03T22:45

2022-05-03T22:45

в мире

владимир путин

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javelin (птрк)

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, в том числе в военной сфере."Я призываю конгресс оперативно одобрить это финансирование, чтобы помочь Украине продолжить успешно противостоять российской агрессии...", - сказал он во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины.Байден на прошлой неделе запросил у конгресса 33 миллиарда долларов для оказания дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html

https://ria.ru/20220428/kitay-1785814610.html

украина

россия

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр