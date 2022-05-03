https://ria.ru/20220503/bayden-1786696375.html

Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории

Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории - РИА Новости, 03.05.2022

Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории

Президент США Джо Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T22:20

2022-05-03T22:20

2022-05-03T22:29

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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений."Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений", - сказал он во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины.Байден пояснил, что считает события на Украине "первой реальной битвой" между демократией и автократией в современных условиях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, джо байден