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Байден перепутал название своей должности, пишет NYP - РИА Новости, 03.05.2022
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Байден перепутал название своей должности, пишет NYP
Байден перепутал название своей должности, пишет NYP - РИА Новости, 03.05.2022
Байден перепутал название своей должности, пишет NYP
Президент США Джо Байден вновь оговорился во время выступления в Белом доме, перепутав название своей должности, пишет New York Post. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:03
2022-05-03T17:09
в мире
барак обама
камала харрис
владимир путин
сша
делавэр
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оговорился во время выступления в Белом доме, перепутав название своей должности, пишет New York Post.Так, глава государства заявил собравшимся, что он первый сенатор от штата Делавэр, когда хотел сказать "президент".Байден допустил оплошность, указав на сотрудницу Института Байдена при Университете Делавэра Мадину Уилсон-Энтон.Стоит отметить, что президент был сенатором от штат Делавэр в течение 36 лет.Это далеко не первая оговорка Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
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в мире, барак обама, камала харрис, владимир путин, сша, делавэр, сирия
16:03 03.05.2022 (обновлено: 17:09 03.05.2022)
 
Байден перепутал название своей должности, пишет NYP

NYP: президент США Джо Байден назвал себя сенатором от штата Делавэр

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оговорился во время выступления в Белом доме, перепутав название своей должности, пишет New York Post.
Так, глава государства заявил собравшимся, что он первый сенатор от штата Делавэр, когда хотел сказать "президент".
Байден допустил оплошность, указав на сотрудницу Института Байдена при Университете Делавэра Мадину Уилсон-Энтон.

"Сенаторов(имелось ввиду президентов. — Прим. ред.) из Делавэра было немного. Это маленький штат. Собственно говоря, их никогда и не было. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью представить Мадину Уилсон-Энтон", — сказал Байден на мероприятии в Белом доме, посвященном окончанию Рамадана, священного для мусульман месяца.

Стоит отметить, что президент был сенатором от штат Делавэр в течение 36 лет.
Это далеко не первая оговорка Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
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