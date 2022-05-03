Рейтинг@Mail.ru
Немецкая группа DZ Bank возобновила финансовые операции с Россией - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/bank-1786672291.html
Немецкая группа DZ Bank возобновила финансовые операции с Россией
Немецкая группа DZ Bank возобновила финансовые операции с Россией - РИА Новости, 03.05.2022
Немецкая группа DZ Bank возобновила финансовые операции с Россией
Немецкая банковская группа DZ Bank, являющаяся одним из лидеров банковского сектора Германии, возобновила финансовые операции с российскими банками после паузы... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:58
2022-05-03T17:58
экономика
россия
украина
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Немецкая банковская группа DZ Bank, являющаяся одним из лидеров банковского сектора Германии, возобновила финансовые операции с российскими банками после паузы в несколько недель, сообщил изданию Handelsblatt член правления компании Томас Ульрих."После начала операции России на Украине мы приостановили платежный оборот с российскими банками на три недели. Теперь, спустя примерно семь недель, мы вновь принимаем платежи из России при условии, что никакая компания и лицо, против которых введены санкции, не участвуют в этом. Каждый платеж проверяется индивидуально, по части из которых решения будет принимать само правление (компании)", - заявил Ульрих.По его словам, в случае транзакций из России речь идет об оплате поставок немецких компаний по контрактам, заключенным до начала спецоперации РФ на Украине. Также банк принимает пенсионные переводы России проживающим в Германии российским пенсионерам. В отношении переводов в Россию действует правило делать их только в евро, поскольку переводы в долларах подпадают под строгие американские санкции, добавил Ульрих. Также банковская группа DZ Bank, которая объединяет треть немецкого банковского сектора, не ведет бизнес со Сбербанком из-за американских санкций и готовящихся европейских.Аналогично Земельный банк Гессен-Тюрингия Helaba частично возобновил финансовые операции с Россией. Речь идет о "очень небольшом объеме" совместимым с санкциями транзакций в Россию, осуществляемых клиентами банка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_333d79b43a29250e5d064c3daacdfab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, германия
17:58 03.05.2022
 
Немецкая группа DZ Bank возобновила финансовые операции с Россией

Немецкая группа DZ Bank возобновила финансовые операции с Россией

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Немецкая банковская группа DZ Bank, являющаяся одним из лидеров банковского сектора Германии, возобновила финансовые операции с российскими банками после паузы в несколько недель, сообщил изданию Handelsblatt член правления компании Томас Ульрих.
"После начала операции России на Украине мы приостановили платежный оборот с российскими банками на три недели. Теперь, спустя примерно семь недель, мы вновь принимаем платежи из России при условии, что никакая компания и лицо, против которых введены санкции, не участвуют в этом. Каждый платеж проверяется индивидуально, по части из которых решения будет принимать само правление (компании)", - заявил Ульрих.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 08:00
Санкции начали пожирать своих создателей
По его словам, в случае транзакций из России речь идет об оплате поставок немецких компаний по контрактам, заключенным до начала спецоперации РФ на Украине. Также банк принимает пенсионные переводы России проживающим в Германии российским пенсионерам. В отношении переводов в Россию действует правило делать их только в евро, поскольку переводы в долларах подпадают под строгие американские санкции, добавил Ульрих. Также банковская группа DZ Bank, которая объединяет треть немецкого банковского сектора, не ведет бизнес со Сбербанком из-за американских санкций и готовящихся европейских.
Аналогично Земельный банк Гессен-Тюрингия Helaba частично возобновил финансовые операции с Россией. Речь идет о "очень небольшом объеме" совместимым с санкциями транзакций в Россию, осуществляемых клиентами банка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
ЭкономикаРоссияУкраинаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала