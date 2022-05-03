https://ria.ru/20220503/avstriya-1786665384.html
Россию не пригласили на день памяти окончания Второй мировой войны
Россию не пригласили на день памяти окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 03.05.2022
Россию не пригласили на день памяти окончания Второй мировой войны
МИД Австрии уведомил, что 8 мая не предусмотрено участие дипломатов РФ в мероприятиях в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:05
2022-05-03T17:05
2022-05-03T17:13
в мире
австрия
вторая мировая война (1939-1945)
день победы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. МИД Австрии уведомил, что 8 мая не предусмотрено участие дипломатов РФ в мероприятиях в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой войны, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский."Получена официальная нота МИД Австрии с уведомлением о том, что 8 мая не предусмотрено участие официального представителя Российской Федерации в мероприятиях ведомства федерального канцлера в память об освобождении Австрии от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе", - сообщил Любинский, заявление которого приводится в соцсетях посольства.По его словам, одновременно австрийский МИД заверяет посольство в том, что в ходе церемонии подобающим образом будет отдана дань памяти "тысячам" павших советских солдат.Отмечается, что непонимание "значения страшных уроков истории Второй мировой войны и их последствий вновь становится глубинной проблемой двусторонних отношений". "В складывающихся условиях посольство и все российские представительства в Австрии продолжат полноценную реализацию собственной программы мемориальных мероприятий", - заключил посол.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, австрия, вторая мировая война (1939-1945), день победы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:05 03.05.2022 (обновлено: 17:13 03.05.2022)
Россию не пригласили на день памяти окончания Второй мировой войны
Официальных представителей РФ не пригласили на день памяти освобождения Австрии от нацизма
ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. МИД Австрии уведомил, что 8 мая не предусмотрено участие дипломатов РФ в мероприятиях в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой войны, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Получена официальная нота МИД Австрии
с уведомлением о том, что 8 мая не предусмотрено участие официального представителя Российской Федерации в мероприятиях ведомства федерального канцлера в память об освобождении Австрии от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе", - сообщил Любинский, заявление которого приводится в соцсетях посольства.
По его словам, одновременно австрийский МИД заверяет посольство в том, что в ходе церемонии подобающим образом будет отдана дань памяти "тысячам" павших советских солдат.
Отмечается, что непонимание "значения страшных уроков истории Второй мировой войны и их последствий вновь становится глубинной проблемой двусторонних отношений". "В складывающихся условиях посольство и все российские представительства в Австрии продолжат полноценную реализацию собственной программы мемориальных мероприятий", - заключил посол.