Рейтинг@Mail.ru
Две женщины пострадали при артобстреле Рубежного со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/artobstrel-1786696496.html
Две женщины пострадали при артобстреле Рубежного со стороны ВСУ
Две женщины пострадали при артобстреле Рубежного со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.05.2022
Две женщины пострадали при артобстреле Рубежного со стороны ВСУ
Две женщины ранены в результате артобстрела освобожденного города Рубежное в Донбассе со стороны украинских войск, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T22:21
2022-05-03T23:26
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
рубежное
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976180_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_57e0edde6846e02d2a2b7fc6fdd8e69f.jpg
ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Две женщины ранены в результате артобстрела освобожденного города Рубежное в Донбассе со стороны украинских войск, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон.Обстрел произошел днем во вторник. Один из снарядов прилетел во двор жилого дома. Две женщины получили ранения."Женщину из третьего подъезда ранило в живот и руку, у нас как раз спускалась между вторым и третьим этажом, у нее ранение в ногу. Мы только ушли, пять минут назад на лавочке делали обед", - рассказала журналистам соседка пострадавших женщин Эля.Обоим женщинам оказали медицинскую помощь. По словам местных жителей, в понедельник было затишье, а во вторник обстрелы с направления украинских позиций возобновились. По данным медиков, только в воскресенье они оказали помощь девяти раненым мирным жителям города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/genotsid-1786689028.html
https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html
рубежное
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976180_497:117:3071:2048_1920x0_80_0_0_c5501dcfba511f33cef8a01dda7adc9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рамзан кадыров, владимир путин, рубежное, россия, украина
22:21 03.05.2022 (обновлено: 23:26 03.05.2022)
 
Две женщины пострадали при артобстреле Рубежного со стороны ВСУ

Две женщины ранены при артобстреле Рубежного со стороны ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Две женщины ранены в результате артобстрела освобожденного города Рубежное в Донбассе со стороны украинских войск, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон.
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 20:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД ЛНР назвало гибель более 400 жителей Рубежного геноцидом
Обстрел произошел днем во вторник. Один из снарядов прилетел во двор жилого дома. Две женщины получили ранения.
"Женщину из третьего подъезда ранило в живот и руку, у нас как раз спускалась между вторым и третьим этажом, у нее ранение в ногу. Мы только ушли, пять минут назад на лавочке делали обед", - рассказала журналистам соседка пострадавших женщин Эля.
Обоим женщинам оказали медицинскую помощь. По словам местных жителей, в понедельник было затишье, а во вторник обстрелы с направления украинских позиций возобновились. По данным медиков, только в воскресенье они оказали помощь девяти раненым мирным жителям города.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Поврежденные экспонаты на открытой территории во дворе Мариупольского краеведческого музея - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 08:00
Во время войны надо думать о мире
 
В миреРамзан КадыровВладимир ПутинРубежноеРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала