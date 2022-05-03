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Две женщины пострадали при артобстреле Рубежного со стороны ВСУ

Две женщины пострадали при артобстреле Рубежного со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.05.2022

Две женщины пострадали при артобстреле Рубежного со стороны ВСУ

Две женщины ранены в результате артобстрела освобожденного города Рубежное в Донбассе со стороны украинских войск, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T22:21

2022-05-03T22:21

2022-05-03T23:26

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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Две женщины ранены в результате артобстрела освобожденного города Рубежное в Донбассе со стороны украинских войск, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон.Обстрел произошел днем во вторник. Один из снарядов прилетел во двор жилого дома. Две женщины получили ранения."Женщину из третьего подъезда ранило в живот и руку, у нас как раз спускалась между вторым и третьим этажом, у нее ранение в ногу. Мы только ушли, пять минут назад на лавочке делали обед", - рассказала журналистам соседка пострадавших женщин Эля.Обоим женщинам оказали медицинскую помощь. По словам местных жителей, в понедельник было затишье, а во вторник обстрелы с направления украинских позиций возобновились. По данным медиков, только в воскресенье они оказали помощь девяти раненым мирным жителям города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/genotsid-1786689028.html

https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html

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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, рубежное, россия, украина